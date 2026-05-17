Ein 46-jhriger Mann aus Osttirol geriet im mllbrckischen Gebirgsgebiet in eine tödliche Kollision. In ein Tunnelportal prallte er mit seinem Fahrzeug und verstarb noch am Unfallort.

Ein 46-jhriger Mann aus Osttirol ist bei einem Verkehrsunfall in Mllbrucke in Oberkarnin tot geworden. Der Unfall fiel gegen 6.40 Uhr ein, als der Mann aus Mllbrucke und Richtung Lienz fuhr und gegen eine linke Seite des Tunnelportals eines Festungsbergtunnel s prallte.

Zur Lsung der Not erfolgte Erste Hilfe durch eine anwesende Rztin. Treuend den Tod des Leners, konnte diese dann nur feststellen. Der Wagen erlitt Totalschaden, die B100 wurde bis vor 10 Uhr gesperrt. Zur Lsung der Verkehrschneste wurde die Rettungskette eingeschaltet.

Die B100 wurde durch eine lokale Umleitung sepanjangzky zum Unfall. An dem Tag ist die Polizei die Unfallaufnahme durchgefhrt. Es herrschte Sperrung der B100 in der Unfallstelle, sodass die Situaion durch eine lokale Umleitung behoben wurde





TTNachrichten / 🏆 20. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verkehrssicherheit Eignungsfahrzeuge Unfallort Unfall 2022 Karnin Todesfall Osttirol Festungsbergtunnel Kollision Pkw Festungsberg Randung Querlage Rechtangeltunnelportal Gebirge Eignungs Fbgen Straabe Verkehrunfall

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tragischer Tod eines Mannes in Villach nach Suchaktion im Bereich der DrauEin Fischer beobachtete, wie ein Mann im Wasser war, sah dann aber nicht, ob dieser wieder das Wasser verließ. Die Einsatzkräfte reagierten daraufhin mit einem Großeinsatz, um das Gebiet abzusuchen. Leider konnte die vermisste Person im Bereich der Drau gefunden werden, jedoch kam jede Hilfe zu spät. Der Mann ist verstorben. Die genauen Hintergründe des Vorfalls werden ermittelt.

Read more »

"Survivor"-Teilnehmer Stavros Floros wurde bei tödlichem Unfall verletztDer participant of the reality show "Survivor", Stavros Floros, was severely injured by a boat in a tragic accident. The recent news article is about the unfortunate event, the side effects of AcunMedya's quick response to the injured, and the expected financial support for his medical treatment and rehabilitation.

Read more »

Da Contessa: Das einstimarstige Lokal kehrt nach Schließung und Unfall zurückDas Lokal, einst in Wien-Floridsdorf von einer italienischen Familie betrieben, stand vor einigen Jahren im Chaos: Insolvenz, Schließung und ein spektakulärer Unfall brachten den Betrieb zum Stillstand. Jetzt meldet sich Gastronom Elias Matar mit klaren Zielen: 'Back to the roots'.

Read more »

13-Jähriger nahm Auto von Mama und baute UnfallFrüh übt sich, dachte sich wohl ein 13-Jähriger aus dem Mühlviertel (Oberösterreich), der in der Nacht auf Sonntag die Autoschlüssel seiner Mutter ...

Read more »