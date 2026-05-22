Ein 27-jähriger hat eine Frau ermordet. Es gibt Vermutungen ueber den Motiv, aber auch Liste von Spuren. Der Tatort und die leblose Frau wurden entdeckt.

Ein 27-Jähriger , der selbst Berichte ueber den Cobra- Mordfall teilte, steht nun unter Mordverdacht. Er soll eine 28-jähige Frau mit Schiessen tötet haben. Johanna tötet - Cobra-Polizist nannte sich "Halbgott" - tot.

Laut seinem Verteidiger gilt eine personale Kränung als Motiv. Der Mann soll mit dem Opfär eine Beziehung gehabt haben. Der Beschuldigte wurde dem Opfer einen legal besessenen Pistole 3 Mal in den Kopf geschossen. Der Beschuldigte ist festgestellt.

Die Eltern hatten die tote Frau am 14. Mai in ihrer Wohnung entdeckt. Nach Angaben seines Anwalts Manfred Arbacher-Stöger soll der Steirer die Frau mit einer legal besessenen Pistole drei Mal in den Kopf geschossen haben. Der Beschuldigte ist festgestellt.

Die Ermittler erwarten sich weitere Details im schriftlichen Obduktionsgutachten, welches erst in einigen Wochen vorliegen wird. Als Todesursache wurde anfangs sogar ein Sturz vermutet. ; das liegt jedoch nicht bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung vor





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