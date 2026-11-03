Eike Immel wird aus Promi-Büßen-Cast ausgeschlossen

Ex-Nationaltorwart Eike Immel muss die fünfte Staffel von Das große Promi-Büßen vorzeitig verlassen. Olivia Jones kündigt den Ausschluss nach rassistischen Äußerungen und Grenzüberschreitungen an.

Der ehemalige deutsche Nationaltorwart Eike Immel hat die fünfte Staffel der Reality-Show Das große Promi-Büßen bereits nach kurzer Zeit beendet. Als erster Kandidat dieser Runde wurde er von der Moderatorin Olivia Jones aus dem Camp geworfen, nachdem sein Verhalten wiederholt gegen die Regeln der Produktion verstieß. Die Entscheidung fiel unmittelbar nach einer Konfrontation, in der Immel seine Rolle als Reuiger nicht einhalten konnte.

Runde der Schande löst erste Konflikte aus

Die Situation begann mit der sogenannten Runde der Schande, bei der Immel mit seiner Vergangenheit konfrontiert werden sollte. In diesem Rahmen ging es unter anderem um finanzielle Probleme, da ihm vorgeworfen wurde, Geld nicht zurückgezahlt zu haben. Zudem wurde eine Szene aus der früheren Sendung Promis unter Palmen thematisiert, in der Immel erzählte, wie er sich mit einem Mann angefreundet hatte, um dessen Ehefrau für sich zu gewinnen. Dabei benutzte er abwertende Sprache gegenüber der Frau. Anfangs gab Immel im Gespräch mit Olivia Jones an, sehr reuig und einsichtig zu sein, doch diese Haltung änderte sich schnell.

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Rassistische Äußerungen führen zur Eskalation

Nachdem das direkte Gespräch beendet war, beschwerte sich Immel in einem Einzelinterview darüber, dass seine Entschuldigungen nicht ernst genommen würden. In dieser Phase wertete er die Frau erneut ab und kritisierte öffentlich das, was er als Gutmenschen-Getue bezeichnete. Der entscheidende Moment für seinen Ausstieg folgte kurz darauf, als der sechzigjährige Ex-Fußballprofi das rassistische N-Wort verwendete. Er bezog dies auf eine frühere Bezeichnung für Schokoküsse und versuchte, diskriminierende Beschimpfungen herunterzuspielen. Diese Handlung wurde von den Verantwortlichen als klare Grenze überschritten gewertet.

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Ausschluss durch Olivia Jones verkündet

Zusätzlich zu den sprachlichen Verstößen sang Immel auf dem Weg zurück ins Camp die erste Strophe des Deutschlandliedes. Obwohl das Lied selbst nicht verboten ist, gilt es aufgrund der historischen Belastung durch die Verwendung durch die Nationalsozialisten als sensibel. Olivia Jones reagierte sofort und klar auf die Gesamtheit der Vorfälle. Sie erklärte gegenüber dem ehemaligen Fußballstar, dass ihre Haltung völlig klar sei und sie mehr von ihm gesehen hätten, aber eben nicht solches Verhalten. Daraufhin erhielt er die Anweisung, das Camp sofort zu verlassen.

Reaktion der Mitstreiter und Folgen

Für Eike Immel bedeutet dies das abrupte Ende seiner Teilnahme an der Show. Er musste seine Koffer packen und den Ort der Produktion unverzüglich verlassen. Auch seine Mitstreiter reagierten schockiert auf die Geschehnisse. Die Vorfälle sorgten für tiefes Entsetzen innerhalb der Gruppe, da das Konzept der Show eigentlich darauf ausgelegt ist, vergangene Fehler aufzuarbeiten und echte Reue zu zeigen. Immels Handeln stand jedoch im direkten Widerspruch zu diesen Grundprinzipien.