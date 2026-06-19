Bei der aktuellen Fußball-Weltmeisterschaft haben Eigentore bislang außergewöhnlich häufig das Blatt gewendet: Siebenmal fiel das Netz für das eigene Team, darunter zweimal in den US‑Spielen, die jeweils mit 1:0 in Führung gingen, und auch Österreich nutzte ein Eigentor gegen Jordanien für einen 2:1‑Vorsprung. Die USA stehen nach zwei Siegen bereits fest im Weiterkommen, während die Organisatoren rechtliche Vorgaben für Nutzerkommentare betonen.

Die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft schreibt Geschichte, weil Eigentore bislang eine unvorstellbare Rolle spielen. In bislang sieben Spielen ist der Ball bereits von einem Angreifer in das eigene Netz befördert worden - ein Rekord, den es zuvor nicht gab.

Besonders bemerkenswert ist, dass die USA in ihren beiden Auftaktspielen sowohl gegen Paraguay als auch gegen Australien von Eigentoren profitierten und damit jeweils mit einer schnellen 1:0-Führung in das Spiel starteten. Dieses Phänomen ist in den 96 Jahren Geschichte des Turniers noch nie zu beobachten gewesen und verdeutlicht, wie unvorhersehbar das Geschehen auf dem Rasen sein kann. Die Bedeutung von Eigentoren beschränkt sich nicht allein auf die US-amerikanische Mannschaft. Auch andere Teams profitieren von diesen unglücklichen Fehlentscheidungen.

Das österreichische Nationalteam etwa konnte ein 2:1‑Vorsprung gegenüber Jordanien erzielen, nachdem ein jordanischer Verteidiger das eigene Tor verriet. Solche Situationen haben die Gesamtbilanz der Gruppenphase stark beeinflusst: Trotz der Tatsache, dass ein großer Teil der Mannschaften erst wenige Minuten im Turnier verbracht hat, haben bereits sieben Eigentore die Partien entscheidend geprägt.

Die Co‑Gastgebernation USA befindet sich nach nur zwei Spieltagen mit sechs Punkten bereits fest im Rennen um das Weiterkommen und steht vor dem letzten Gruppenspiel praktisch schon in der K.o. -Phase. Auch wenn das Thema Eigentore für Diskussionen sorgt, muss der rechtliche Rahmen beachtet werden. Die Redaktion von Krone Multimedia (KMM) weist darauf hin, dass Beiträge von Nutzern nicht zwingend die Meinung des Betreibers widerspiegeln.

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Fußball-WM Eigentore USA Österreich Rechtliche Hinweise

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