Eigenheim bleibt für viele Österreicher unerschwinglich trotz Zinsrückgang

Analyse von Durchblicker zeigt, dass in über vierzig Bezirken die monatliche Kreditrate die zulässige Grenze von vierzig Prozent des Nettoeinkommens überschreitet, wobei Preissteigerungen die Einkommensentwicklung deutlich überholen.

Der Kauf eines durchschnittlichen Eigenheims bleibt für zahlreiche österreich ische Haushalte weiterhin kaum erschwinglich. Eine am Donnerstag veröffentlichte Analyse des Preisvergleichsportals Durchblicker verdeutlicht, dass ein Wohnhaus für zwei Personen mit Median­einkommen in 41 von 105 Bezirken als unerschwinglich eingestuft wird.

Zwar hat ein Rückgang der Zinsen die Lage leicht entlastet, doch die wachsende Kluft zwischen Immobilienpreisen und Einkommen hält die Situation angespannt. Der Immo Leistbarkeitsindex definiert Kredite als unerschwinglich, wenn die monatliche Rate mehr als vierzig Prozent des Haushaltsnettoeinkommens beträgt. Genau diese Schwelle wird in 41 Bezirken überschritten, in zwölf weiteren Bezirken liegt die Belastung im Grenzbereich zwischen fünfunddreißig und vierzig Prozent.

Die Ursache liegt in der langfristigen Marktentwicklung: Seit 2015 sind die Häuserpreise um achtundsechzig Prozent gestiegen, während die Median­einkommen im gleichen Zeitraum lediglich um einundfünfzig Prozent zulegten. Die seitens Statistik Austria veröffentlichten Daten zur Preisentwicklung zeigen ein deutliches Gefälle zwischen den Bundesländern. Am schwierigsten ist die Finanzierung im Westen sowie in den großen Städten und deren Vororten.

In Salzburg müssten zwei Durchschnittsverdienende rund sechsundsechzig Komma fünf Prozent ihres Nettoeinkommens für die Kredittilgung aufwenden, in Vorarlberg sind es dreiundsechzig Komma neun Prozent und in Tirol zweiundsechzig Prozent. Am leichtesten lässt sich ein Eigenheim im Burgenland finanzieren, dort beträgt die durchschnittliche Belastung dreiundzwanzig Komma acht Prozent, gefolgt von der Steiermark mit neunundzwanzig Komma drei Prozent und Kärnten mit einunddreißig Komma eins Prozent.

Auch innerhalb einzelner Bundesländer gibt es erhebliche Unterschiede: Im niederösterreichischen Bezirk Gmünd liegt die Belastung bei knapp sechzehn Prozent, während im Bezirk Mödling über57 Prozent des Nettoeinkommens für die Kreditrate veranschlagt werden müssen. Ein weiterer Kostenfaktor entsteht mit dem Auslaufen des Wohnbaupakets Ende Juni. Ab Juli fallen wieder die vollen Kaufnebenkosten an, was die monatliche Kreditbelastung spürbar erhöht.

Für eine Immobilie im Bezirk Steyr Land erhöht sich die monatliche Belastung um siebenundvierzig Euro, was über eine Laufzeit von dreißig Jahren fast siebzehntausend Euro Mehrkosten bedeutet und die Tilgungsrate in den unerschwinglichen Bereich hebt. Durchblicker weist darauf hin, dass die Zinskonditionen die entscheidende Stellschraube für die Leistbarkeit darstellen.

Bei einem Finanzierungsbetrag von dreihundertfünfzigtausend Euro über dreißig Jahre kann der Unterschied zwischen den Angeboten verschiedener Banken zu einer monatlichen Differenz von einhundertvierundvierzig Euro führen, was über die gesamte Laufzeit rund sechsundvierzigtausend Euro einspart. Angesichts der unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Lage raten die Experten zu einem festverzinslichen Kredit, um sich vor unerwarteten Zinssteigerungen zu schützen





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Immobilienpreise Leistbarkeitsindex Zinsentwicklung Wohnbaupaket Österreich

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