Eigene Dienstwagen: EU-Kommissare hadern mit begrenzter Reichweite der Elektroautos

Mehrere EU-Kommissare beschweren sich über die unzuverlässige Reichweite der elektrischen Dienstwagen auf der langen Strecke von Brüssel nach Straßburg. Die notwendigen Zwischenladungen verlängern die Fahrzeit erheblich und führen zu Frustration, während die Kommission den Übergang zur Elektromobilität forciert.

Die Europäische Kommission hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, den Verkehr in Europa elektrifiziert und damit klimafreundlicher zu machen. Doch ausgerechnet bei der eigenen Dienstwagen flotte stößt dieses Vorhaben offenbar auf praktische Schwierigkeiten.

Wie das auf EU-Politik spezialisierte Medium Politico berichtet, beschweren sich mehrere EU-Kommissare über die begrenzte Reichweite ihrer elektrischen Dienstwagen. Konkret können die Fahrzeuge die rund 440 Kilometer lange Strecke zwischen Brüssel und Straßburg, wo das EU-Parlament tagt, nicht ohne Zwischenladung bewältigen. Ein Stopp an einer Raststation in Luxemburg sei regelmäßig nötig, was die ohnehin etwa fünfstündige Fahrt um 20 bis 30 Minuten verlängere und bei den betroffenen Kommissaren für Frustration sorge. Diese praktischen Probleme könnten die EU-Umweltagenda empfindlich stören.

Die Kommission drängt darauf, die Mobilität schneller auf klimafreundliche Antriebe umzustellen, doch die Realität zeigt Lücken in der Ladeinfrastruktur und den Fahrzeugen selbst. Schon 2022 wurde beschlossen, die gesamte Dienstwagenflotte der Kommission bis 2027 schrittweise auf Elektroautos umzustellen, und mittlerweile sind rund 80 Prozent der 128 Fahrzeuge elektrisch. Die Erfahrung auf der Langstrecke nach Straßburg belegt jedoch, dass die Reichweite oft nicht ausreicht und die Infrastruktur entlang der Route nicht zuverlässig genug ist, um zügig weiterzufahren.

Eine naheliegende Idee, langsamer zu fahren, um Energie zu sparen, ist aus Zeitgründen kaum praktikabel, denn dadurch könnte sich die Reise auf bis zu sieben Stunden ausdehnen. Auch die Nutzung des Zugs ist für viele Kommissare keine Alternative, da sie während der Fahrt häufig telefonieren müssen - auch vertrauliche Gespräche sind dabei zu führen.

Das Problem ist so akut, dass Ungarns EU-Kommissar Olivér Várhelyi laut dem Bericht zeitweise mit einem Van und Mitarbeitern nach Straßburg reiste, statt den offiziellen elektrischen Dienstwagen zu nutzen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist von diesen praktischen Schwierigkeiten ausgenommen: Ihr Wagen muss aus Sicherheitsgründen gepanzert sein, und ein geeignetes gepanzertes Elektroauto steht derzeit nicht zur Verfügung. Der Bericht kommt zu einem heiklen Zeitpunkt für die EU-Kommission, die im Juli ihren lang erwarteten Elektrifizierungsplan vorlegen will.

Von der Leyen hat gefordert, Europa müsse nicht nur den Verkehr, sondern auch Wirtschaft, Industrie und Heizsysteme schneller elektrifizieren. Die praktischen Probleme der eigenen Beamten unterstreichen die Herausforderung, politische Ziele und reale Bedingungen in Einklang zu bringen. Die Kritik von Autoindustrie und politischen Gegnern, dass Ladeinfrastruktur und Kaufverhalten nicht mit den ambitionierten Zielen Schritt halten, wird durch diese internalen Erfahrungen gestützt.

Die Kommission muss nun zeigen, wie sie ihre eigenen Vorgaben und die der Mitgliedstaaten mit der nötigen Praxisreife umsetzen will, ohne dass die Glaubwürdigkeit der grünen Offensive leidet





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