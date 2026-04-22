Ehemaliger Top-Beamter im Skripal-Fall freigesprochen – Staatsanwaltschaft legt Berufung ein

Johannes Peterlik, ein ehemaliger Spitzenbeamter des österreichischen Außenministeriums, wurde in Wien von allen Vorwürfen im Zusammenhang mit der Weitergabe von Informationen über den Skripal-Fall freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft will das Urteil anfechten.

Der langjährige Top-Beamte des österreich ischen Außenministeriums, Johannes Peterlik , ist in einem aufsehenerregenden Verfahren in Wien vollständig von allen Vorwürfen freigesprochen worden. Im Zentrum der Anklage stand der Verdacht des Amtsmissbrauchs und der Verletzung der Geheimhaltungspflicht im Zusammenhang mit der Affäre um den russischen Doppelagenten Sergej Skripal , der im Jahr 2018 in England mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet wurde.

Das Urteil, gesprochen am Mittwoch, markiert einen Wendepunkt in einem Fall, der die österreichische Öffentlichkeit seit Monaten beschäftigt und Fragen nach der Sicherheit sensibler Informationen sowie möglichen russischen Einflussnahmen aufwirft. Die Staatsanwaltschaft hat bereits angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen, was eine weitere juristische Auseinandersetzung nach sich ziehen wird. Die ursprünglichen Vorwürfe gegen Peterlik, der von 2018 bis 2020 als ranghöchster Beamter im Außenministerium fungierte, datieren zurück auf Oktober 2018.

Ihm wurde vorgeworfen, ohne dienstliche Notwendigkeit einen geheimen Bericht angefordert zu haben, der detaillierte Informationen über die chemische Zusammensetzung des Nervengifts Nowitschok enthielt. Nowitschok, eine hochgiftige Substanz, die während des Kalten Krieges in der Sowjetunion entwickelt wurde, wurde bei dem Anschlag auf Skripal und seine Tochter in Salisbury, England, eingesetzt. Der Bericht, der von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) erstellt wurde, enthielt auch detaillierte Informationen über die Vergiftung selbst.

Die Anklage stützte sich darauf, dass Peterlik diese Informationen einem ehemaligen österreichischen Beamten, Egisto Ott, zugänglich gemacht haben soll. Ott soll die Dokumente daraufhin gefilmt und an unbekannte Stellen weitergeleitet haben. Ott, ein ehemaliger Mitarbeiter des österreichischen Nachrichtendienstes, wurde im August dieses Jahres selbst wegen Spionage zugunsten Russlands angeklagt, was die Komplexität des Falls weiter erhöhte. Die Ermittlungen in dieser Angelegenheit wurden ursprünglich durch die Enthüllungen im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal angestoßen.

Der untergetauchte Wirecard-Manager Jan Marsalek prahlte mit dem Besitz der geheimen OPCW-Dokumente, was die Behörden auf seine Spur brachte. Marsalek, ein österreichischer Staatsbürger, soll die Dokumente von Ott erhalten haben. Aktuelle Recherchen deuten darauf hin, dass Marsalek sich derzeit unter falscher Identität in Moskau aufhält, was die Vermutung verstärkt, dass er eine Schlüsselrolle bei der Weitergabe der sensiblen Informationen spielte. Die Urteilsbegründung des Wiener Gerichts offenbarte wesentliche Punkte, die zu Peterliks Freispruch führten.

Demnach konnte die Staatsanwaltschaft nicht nachweisen, dass Peterlik den Bericht aus anderen Gründen als im dienstlichen Interesse angefordert hatte. Das Gericht argumentierte, dass Peterlik nach einem Treffen mit dem damaligen russischen Botschafter in Wien berechtigt war, Informationen über die Nowitschok-Affäre einzuholen. Diese Handlung sei im Rahmen seiner Position als hochrangiger Beamter im Außenministerium legitim gewesen.

Darüber hinaus wurde die Glaubwürdigkeit eines wichtigen Belastungszeugen in Frage gestellt. Insbesondere die Aussage von Egisto Ott, er habe den Bericht 'in seinem Briefkasten' gefunden, wurde vom Gericht nicht als stichhaltig erachtet. Diese Diskrepanz in den Beweismitteln trug maßgeblich zur Entscheidung bei, Peterlik für nicht schuldig zu erklären. Der Fall wirft weiterhin Fragen nach der Sicherheit von Staatsgeheimnissen und der möglichen Gefährdung durch ausländische Geheimdienste auf.

Die Berufung der Staatsanwaltschaft wird die juristische Aufarbeitung des Falls fortsetzen und möglicherweise neue Erkenntnisse ans Licht bringen. Die öffentliche Debatte über die Rolle Österreichs in dieser internationalen Affäre wird voraussichtlich anhalten, insbesondere angesichts der anhaltenden Ermittlungen gegen Egisto Ott und der Flucht von Jan Marsalek nach Russland. Die Freispruch Peterliks ist ein bedeutendes Urteil, das jedoch keineswegs das Ende der Untersuchung darstellt, sondern vielmehr eine neue Phase in einem komplexen und vielschichtigen Fall einleitet





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sergej Skripal Nowitschok Johannes Peterlik Österreich Spionage Wirecard Jan Marsalek OPCW

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sicherheitsprüfung ignoriert: Starmers tiefe Krise durch den Fall MandelsonDie Affäre um den einstigen US-Botschafter Peter Mandelson und dessen Nähe zu Jeffrey Epstein stürzt die Regierung von Keir Starmer in eine existenzielle Krise. Trotz negativer Sicherheitsprüfung wurde Mandelson ernannt, nun drohen politische Konsequenzen.

Read more »

Der Fall Zara: Die politische Ökonomie des VerdachtsWer wissen will, was eine Regierung wirklich bekämpft, sollte nicht auf ihre Plakate schauen, sondern auf ihre Budgets.

Read more »

Trauer um Lukas Koch: Ehemaliger TV-Moderator mit 48 Jahren verstorbenDer bekannte TV-Moderator Lukas Koch ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Er begann seine Karriere bei Viva und KiKa und war später auch bei 3sat und ZDFkultur zu sehen. Freunde und seine Schwester erinnern sich an seine besondere Persönlichkeit und sein positives Wesen.

Read more »

Weinstein-Prozess: Staatsanwaltschaft wirft Manipulation und Ausnutzung vorIn New York wird der Fall der Schauspielerin Mann gegen Harvey Weinstein neu verhandelt. Die Staatsanwaltschaft betont die Machtposition des Angeklagten und dessen Ausnutzung einer verletzlichen jungen Frau. Weinsteins Verteidigung argumentiert mit einer einvernehmlichen Beziehung. Der Prozess ist eine Wiederaufnahme eines Verfahrens, das im Juni letzten Jahres ohne Urteil endete.

Read more »

Fall Weißmann: Die Stunden der Anwälte und der Tabubruch des „Falter“Über die Rolle(n) der vielen Anwälte in der Causa Roland Weißmann. Und jene der Medien.

Read more »

Der Fall Weißmann und die Grenzen des Verhaltens am ArbeitsplatzDie Causa Weißmann hat eine Debatte über sexuelle Belästigung und angemessenes Verhalten am Arbeitsplatz ausgelöst. Experten diskutieren über die Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die Grenzen von Beziehungen am Arbeitsplatz und die Herausforderungen bei der Aufklärung von Vorwürfen.

Read more »