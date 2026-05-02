Ehemaliger Real-Star Gonzalo Higuain kaum wiederzuerkennen – Schockierendes Bild kursiert

Der frühere Real Madrid und Argentinien-Stürmer Gonzalo Higuain sorgt mit einem aktuellen Bild für Aufsehen. Der 38-Jährige ist kaum wiederzuerkennen und zeigt sich mit verändertem Aussehen.

Der einst gefeierte Stürmer Gonzalo Higuain , der in den Annalen des europäischen Fußball s als einer der gefährlichsten Torjäger seiner Generation verewigt ist, sorgt derzeit für großes Aufsehen – allerdings nicht mehr aufgrund seiner sportlichen Leistungen, sondern aufgrund seines veränderten Aussehen s.

Der 38-jährige Argentinier, der einst die Fußballwelt mit seinen Toren für Real Madrid und im Nationalteam Argentiniens, wo er 2014 im WM-Finale an der Seite von Lionel Messi stand, begeisterte, ist kaum wiederzuerkennen. Ein kürzlich auf der Plattform X veröffentlichtes Bild des ehemaligen Stars hat eine Welle der Überraschung und des Staunens ausgelöst. Higuain wurde offenbar in einem Tennisgeschäft fotografiert, und die Veränderungen in seinem Erscheinungsbild sind frappierend.

Ein dichter, wilder Vollbart, schütteres Haar und ein leichter Bauchansatz prägen sein aktuelles Bild. Viele Beobachter würden auf den ersten Blick kaum vermuten, dass dieser Mann einst zu den besten Stürmern der Welt gehörte und für einige der renommiertesten Vereine Europas spielte. Higuain beendete seine beeindruckende Profikarriere im Jahr 2023 bei Inter Miami. Seitdem scheint er den Ruhestand in vollen Zügen zu genießen und sich dem entspannten Leben hinzugegeben zu haben.

Wie viele andere ehemalige Profifußballer vor ihm, darunter Wesley Sneijder und Wayne Rooney, hat auch Higuain nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn einige Kilogramm zugenommen. Doch die Veränderung beschränkt sich nicht nur auf sein Gewicht. Er wirkt ausgesprochen bodenständig und unprätentiös, gekleidet in eine bequeme Jogginghose und Hausschuhe. Diese Authentizität und Natürlichkeit scheinen viele Fans zu erfreuen, die seine Ehrlichkeit und seinen Verzicht auf den Glamour des Rampenlichts schätzen.

Higuains Karriereweg ist gespickt mit Erfolgen und bedeutenden Stationen. Nach seinem Wechsel von River Plate zu Real Madrid im Jahr 2007 etablierte er sich schnell als Schlüsselspieler der 'Königlichen' und trug maßgeblich zu drei Meistertiteln bei. Seine sechs Jahre in Madrid waren von zahlreichen Toren und beeindruckenden Leistungen geprägt. Im Jahr 2013 wechselte Higuain nach Italien, wo er zunächst für Napoli und später für Juventus Turin auflief.

Auch für den AC Mailand, Chelsea und Inter Mailand stand der argentinische Torjäger im Laufe seiner Karriere auf dem Platz. Seine Zeit in Italien war von zahlreichen Titeln und persönlichen Erfolgen gekrönt. Besonders hervorzuheben ist der Gewinn der Europa League im Jahr 2019. Higuain war bekannt für seine Torinstinkt, seine körperliche Stärke und seine Fähigkeit, sich in aussichtsreichen Positionen zu bringen.

Er war ein gefürchteter Gegner für jede Abwehr und ein Publikumsliebling in all seinen Vereinen. Die aktuelle Verwandlung des ehemaligen Stars mag für manche überraschend sein, doch sie zeigt auch, dass selbst die größten Sporthelden nach dem Ende ihrer Karriere ein normales Leben führen und sich ihren persönlichen Interessen widmen können. Higuains Beispiel erinnert daran, dass Erfolg und Ruhm vergänglich sind, während die Freude am Leben und die Zufriedenheit mit sich selbst von bleibendem Wert sind.

Sein entspanntes Auftreten und seine bodenständige Art zeugen von einem Mann, der seinen Platz in der Welt gefunden hat und den Ruhestand in vollen Zügen genießt. Die Bilder von Higuain in Schlapfen und Jogginghose sind ein Symbol für diese neue Lebensphase, in der er sich von den Zwängen des Profisports befreit hat und einfach er selbst sein kann





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