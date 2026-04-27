Ehemaliger Finanzministeriumsexperte warnt vor drastischen Einsparungen – 'Wenn alle schreien, haben wir es richtig gemacht'

Gerhard Steger, ehemaliger Leiter der Budgetsektion im Finanzministerium und aktueller IWF-Berater, fordert massive Einsparungen in Österreich, um eine Staatsverschuldung zu vermeiden. Er kritisiert die bisherige Haushaltsführung und nennt 'heilige Kühe' wie Pflege, Gesundheit und Pensionen als Bereiche, in denen gespart werden muss.

Inmitten der intensiven Haushalt sverhandlungen der Regierung meldete sich ein erfahrener ehemaliger Beamter zu Wort, um seine Einschätzung der Lage darzulegen. Ob dies als politischer Masochismus zu bezeichnen ist, bleibt fraglich.

Fest steht jedoch, dass die Äußerungen von Gerhard Steger, der fast zwei Jahrzehnte lang die Budgetsektion im Finanzministerium leitete – eine Zeit, in der es kein einziges Jahr ohne Haushaltsdefizit gab – bemerkenswert sind. Steger, heute Berater des Internationalen Währungsfonds, erklärte am Sonntagabend im ORF-Format „Zeit im Bild 2“ zum Thema Budget: „Ohne Schmerzen wird es nicht gehen. Es ist nur wichtig, dass diese Schmerzen alle treffen.

“ Die Regierung müsse sich an dem Prinzip orientieren: „Wenn alle schreien, hat man es richtig gemacht. “ Dabei betonte er, dass die wirtschaftlich Stärkeren stärker belastet werden müssten als die Schwächeren, um eine soziale Balance zu gewährleisten. Grundsätzlich müsse man, so Steger, ein Vielfaches dessen einsparen, was die Regierung derzeit in Betracht zieht. Auf die Frage, ob die geplanten Einsparungen von rund drei Milliarden Euro ausreichend seien, antwortete er deutlich: „Nein, das reicht sicher nicht.

Wenn wir den Empfehlungen des IWF folgen wollen, müssen wir etwa drei Prozent des BIP einsparen.

“ Drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts entsprechen in etwa 15 Milliarden Euro. Die Einsparungen sollten sowohl auf der Einnahmen- als auch vor allem auf der Ausgabenseite gesucht werden. Auf die Nachfrage des ORF-Moderators Martin Thür, woher dieses Geld kommen solle, nannte Steger konkrete Bereiche, die bisher als unantastbar galten: „Wir haben ein paar heilige Kühe, die sich niemand anzugreifen getraut hat. Pflege, Gesundheit, Pensionen.

Dann unser höchst ineffizienter Föderalismus. Das Dritte sind die Förderungen, die über das Land verteilt werden.

“ Steger warnte eindringlich davor, dass zukünftige Generationen die heutige Politik für diese Versäumnisse verfluchen würden. Thür äußerte Bedenken, dass radikale Kürzungen, insbesondere im Gesundheits- und Pensionsbereich, zu einem Vertrauensverlust und dem Wahlaus für Politiker führen würden. Steger entgegnete, dass die Probleme auf den Finanzmärkten, sollten die notwendigen Maßnahmen nicht ergriffen werden, noch weitaus gravierender ausfallen würden.

Er erläuterte die Notwendigkeit von Schmerzen für alle und wies auf einen grundlegenden Konstruktionsfehler hin: Der Bund erhebe Steuern, während die Länder mit vergleichsweise geringen Verpflichtungen das Geld ausgaben. Alle Ebenen der Verwaltung, einschließlich Länder und Gemeinden, müssten „vorausschauender“ agieren, so Steger.

„Ich hoffe, dass sie dazu bereit sind, bevor die Hütte brennt. “ Steger zeigte sich jedoch nicht vollends optimistisch und zitierte ein Zitat, das Karl Kraus zugeschrieben wird: „Das jüngste Gericht wird die Österreicher noch einmal bei der Jause erwischen. “ Er verglich die Situation Österreichs mit der Titanic, unter der ein Eisberg lauert. „Und wenn wir den Kurs dieser Titanic nicht ganz schnell ändern, gehen wir unter“, warnte er eindringlich.

Seine Aussagen zeichnen ein düsteres Bild der österreichischen Finanzlage und unterstreichen die Notwendigkeit drastischer Maßnahmen. Steger kritisiert nicht nur die aktuelle Regierung, sondern auch die langjährige Praxis der Haushaltsführung in Österreich. Er fordert einen grundlegenden Wandel im Denken und Handeln aller politischen Akteure, um eine nachhaltige Stabilisierung der Staatsfinanzen zu erreichen. Die von ihm vorgeschlagenen Einsparungen in Bereichen wie Pflege, Gesundheit und Pensionen sind zwar unpopulär, aber aus seiner Sicht unerlässlich, um die langfristige Tragfähigkeit des österreichischen Sozialsystems zu gewährleisten.

Auch die Reform des Föderalismus und die Überprüfung der Förderprogramme sind für ihn zentrale Punkte, um die Staatsausgaben zu reduzieren und die Effizienz der Verwaltung zu steigern. Stegers Warnung vor den Konsequenzen eines Untätigbleibens ist unmissverständlich: Ohne eine rasche und entschlossene Kursänderung droht Österreich der finanzielle Untergang





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