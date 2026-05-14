Egypt Hopes Rest on Salah's Wings as He Clings to Final Years of Career

Egyptian hopes rest on Salah's wings as he gets near the end of his career. The historic player had an opportunity to set a new record. Final games before retirement could change the course of history in Egypt's world cup chase.

Die Hoffnungen Ägyptens auf eine WM-Endrunde in Nordamerika kleben wiederum an die Flügel-Ikone Mohamed Salah . Als beinahe finalen Akt seiner Karriere hat Salah die Chance, innerhalb von zehn Spielen doppelt Geschichte zu schreiben.

Acht Siege und zwei Remis in zehn Spielen – Ägypten holte souverän die Qualifikation und ist zum vierten Mal nach 1934, 1990 und 2018 bei einer WM am Start. In der Endrunde selbst gilt es den Schrecken der Vergangenheit zu zerstreuen. Denn nach sieben WM-Partien ohne Sieg wartet Ägypten immer noch auf den ersten Triumph. Einzig und allein 1990 erzielten sie wenigstens zwei Remis. Themen: Ägypten, WM, Mohamed Salah, Finale, Streiche, Geschicht





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