Effective Collaboration in Healthcare Crises: Factors and Lessons from the Gwent Test, Trace and Protect Service

The study, led by Doris Behrens, investigated how teams in healthcare crises can effectively collaborate in a short period of time. Factors contributing to success were identified, and the importance of leadership qualities, trust, and social dynamics was emphasized.

Wie gelingt es Teams in Gesundheitskrisen, in kürzester Zeit effektiv zusammenzuarbeiten? Welche Faktoren machen den Erfolg aus? Das Fazit einer aktuellen Studie: Überregulierung ist oft kontraproduktiv.

In Krisen müssen Prozesse, die unter normalen Umständen Monate oder Jahre dauern, in nur wenigen Tagen aufgebaut werden – und das in einem komplexen Umfeld, das von Unsicherheit, Zeitdruck und ständiger Veränderung geprägt ist. Eine Situation, vor der auch das Gwent Test, Trace and Protect Service (GTTPS) in Wales (GB) in der Covid-Krise stand. Um die Infektionsketten schnell und effektiv nachverfolgen zu können, etablierte man das Multiteam-System: Ein Netzwerk aus mehreren Teams, die von verbindenden Instanzen koordiniert werden.

Das Projekt war überdurchschnittlich erfolgreich und kann als Blaupause für zukünftiges Krisenmanagement im Gesundheitswesen dienen. Das zeigte eine Studie unter der Leitung von Doris Behrens. Sie ist Mathematikerin und Professorin für Healthcare Management an der Uni für Weiterbildung in Krems (UWK) und hatte selbst Erfahrung mit dem System. Sie war zuvor für das „Aneurin Bevan University Health Board“ tätig, das das Contact Tracing in Gwent organisierte.

Die Forschenden starteten in der abflauenden Covid-Krise im Herbst 2021 und arbeiteten multimethodisch mit Online-Interviews und -Fokusgruppen. Im Fokus stand die Bildung und Entwicklung der Teams im Laufe der Pandemie – und welche Faktoren letztlich zum Erfolg führten. Der zentrale Befund: Krisen erfordern Führungsqualitäten, die von Vertrauen und sozialer Dynamik geprägt sind.

„Die Situation war völlig neu und selbst die Führungskräfte kannten nicht alle Antworten“, sagt Eva Krczal von der Universität für Weiterbildung Krems. Anders als in hierarchischen Strukturen arbeiteten im Multiteam-System verschiedene Berufsgruppen in einem Netzwerk zusammen. Die Teams hatten eigene Ziele, aber auch ein gemeinsames übergeordnetes Ziel. In der Kontaktnachverfolgung in Gwent kooperierten u. a.

Ärzte und Ärztinnen, Pflegepersonal sowie Gesundheitsbeamte. Dass diese unterschiedlichen Positionen so gut zusammenarbeiteten, sei wesentlich dem „Teaming“ und dem gemeinsamen Ziel geschuldet gewesen, so Co-Autorin Eva Krczal. Die Aufgabe, die Bewohner von Gwent vor dem sich rasch ausbreitenden Virus zu schützen, wirkte einend.

„Die Situation war völlig neu und selbst die Führungskräfte kannten nicht alle Antworten. Also fragten sie sich durch alle Ebenen und Professionen, um gemeinsam die beste Lösung zu finden“, so Krczal, die an der UWK das Department für Wirtschaft und Gesundheit leitet.

Umgesetzt wurde dies durch teamübergreifende Unterstützungsgruppen, die die Kommunikationsströme aufrecht hielten und den Teams eine gemeinsame Identität gaben, an der alle teilhaben wollten.erlebten die Mitarbeiter der Kontaktnachverfolgung in Gwent die Führung als eine dienende, die fördernd und unterstützend auf die Zusammenarbeit wirkt. Der wertschätzende Führungsstil schuf „psychologische Sicherheit“ – ein soziales Klima, in dem alle trotz Zeitdruck angstfrei handeln konnten. Es kam auch zu einer positiven Verstärkung, da Mitarbeiter dazu neigen, unterstützendes und fürsorgliches Verhalten zu erwidern.

Kritisch sahen die Mitarbeiter Überregulierung und -strukturierung. Tatsächlich können diese die Dynamik hemmen, Erfolgsfaktoren untergraben und die Motivation der Belegschaft mindern. Besser sei es, durch intensiven Austausch und transparente Kommunikation gemeinsames Lernen und kontinuierliche Verbesserung zu fördern – so die Studienautorinnen. Der Begriff wurde von der Harvard Sozialforscherin Amy Edmondson geprägt und steht für das schnelle, situative Zusammenfinden von Menschen zu temporären Teams, etwa in Krisensituationen.

Wenn Ideen, Fragen, Bedenken oder Fehler offen geäußert werden können, ohne dass es Konsequenzen gibt, entsteht Vertrauen im Team, so Amy Edmondson in ihrem Buch ‚The Fearless Organization‘. Mitarbeiter neigen dazu, unterstützendes und fürsorgliches Verhalten zu erwidern. Man spricht von einer positiven Verstärkung‘ (Theorie des sozialen Austauschs, Peter Blau 1964)





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Healthcare Crisis Effective Collaboration Factors For Success Leadership Qualities Trust And Social Dynamics

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE) MissionThe Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE) mission aims to study the interactions between the Sun and Earth's magnetosphere, including individual space weather phenomena and their overall effects. The Graz Institute for Space Research (IWF) is participating in the mission, providing imaging instruments and expertise in measuring the magnetic field. Rumi Nakamura, the head of the IWF's World Space Plasma Physics group, will be focusing on data analysis.

Read more »

African Energy Crisis Causes Tension; Kenya Reels from Protests, Demands Further InvestigationsThe ongoing energy crisis in Africa, stemming from the Iran-Russia conflict, has led to unrest, with instances of violence and protests reported in several countries. Kenya, Comoros, and Mozambique have seen unrest, while governments have resorted to emergency measures due to the blockade of the Strait of Hormuz. Efforts to stabilize prices through subsidies and price controls have been less effective as governments struggle to finance these measures. The future of the crisis remains uncertain as the blockade continues to affect oil exports and global supply chains.

Read more »

Allianz und Luxushersteller partnerschen durch Jannik SchmelzerThe news text details the collaboration between Swatch and Audemars Piguet in launching a watch, as well as negative impact it initially had on the Swiss company's share price, analysis of it from a financial perspective, and also describes the performance of other major watchmakers in recent years. It also suggests that Swatch should strategically engage in collaborations for both financial and brand value benefits.

Read more »

Evolution of human handedness linked to upright gait and brain growthA new study by the University of Oxford suggests that the human preference for the right hand is directly linked to the evolution of Homo sapiens. The strong preference for the right hand is a remarkable stable distribution that distinguishes humans from all other primates. Although some primates, such as chimpanzees or monkeys, also show individual preferences for a hand, a clear dominance like in humans does not exist in the primate kingdom. The study combines behavioral data with evolutionary trees and tests different hypotheses on the emergence of handedness. The results confirm that humans are indeed an evolutionary exception, but this changes when two factors are added to the models - brain size and bipedalism. When considering these two factors, humans lose their exceptional status. The study suggests that handedness is closely linked to the characteristics that made humans human - upright gait and brain growth. The study is the first to examine several central hypotheses on human handedness in a single model.

Read more »