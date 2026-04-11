EES-Start: Flugreisende warten stundenlang – Chaos an Flughäfen

Das neue Ein- und Ausreisesystem der EU (EES) läuft im Vollbetrieb. Der Start verläuft jedoch chaotisch, mit stundenlangen Wartezeiten an Flughäfen. Fluggesellschaften und Reisende sind gleichermaßen betroffen.

Statt 70 Sekunden: Flugreisende warten stundenlang. Leere Flieger, endloses Warten: Der Start des neuen Ein- und Ausreisesystems der EU ( EES ) in den Vollbetrieb verläuft chaotisch. Das neue Ein- und Ausreisesystem der EU ( EES ) ist in vollem Umfang in Betrieb. Für 29 Staaten im Schengen-Raum – darunter auch Österreich – bedeutet dies einen grundlegenden Wandel bei der Grenzkontrolle . Bereits im vergangenen Oktober wurde das System eingeführt, zunächst mit einer sechsmonatigen Übergangsphase.

Nun ist diese Phase abgeschlossen: Das EES ist obligatorisch im Einsatz, Ausnahmen sind kaum noch möglich. Ziel ist es, Ein- und Ausreisen lückenlos zu dokumentieren und die Daten in Echtzeit im gesamten Schengen-Raum verfügbar zu machen. Das System gilt laut EU-Kommission als eines der modernsten weltweit – mit ersten Erfolgen: Bereits im Testbetrieb wurde rund 26.000 Personen die Einreise verweigert, darunter etwa 700 mit mutmaßlichen Verbindungen zu kriminellen oder terroristischen Netzwerken. Doch der Start in den Vollbetrieb gestaltet sich alles andere als reibungslos. \Vor allem an Flughäfen häufen sich die Probleme. Branchenverbände wie ACI EUROPE und Airlines for Europe schlagen Alarm: Schon am ersten Tag kam es zu massiven Verzögerungen. Anstatt der offiziell angegebenen 70 Sekunden pro Registrierung berichten Flughäfen von deutlich längeren Abfertigungszeiten. In Stoßzeiten mussten Reisende zwei bis drei Stunden an den Grenzkontrollen warten. So fehlten bei einem Flug nach Großbritannien gleich 51 Passagiere. In einem anderen Fall war zum Zeitpunkt des Gate-Schlusses kein einziger Fluggast an Bord, selbst 90 Minuten später warteten noch immer Reisende auf die Abfertigung. Auch für Fluggesellschaften wird die Situation zunehmend zum Problem. Verspätungen im Minutenbereich summieren sich schnell zu erheblichen Störungen im gesamten Flugplan. Der ohnehin angespannte Luftverkehr – unter anderem durch geopolitische Krisen – gerät dadurch zusätzlich unter Druck. Die Branche fordert daher mehr Flexibilität. Konkret sollen Grenzbehörden die Möglichkeit erhalten, das System bei extremen Wartezeiten vorübergehend vollständig auszusetzen. Eine Stärkung des Grenzmanagements darf nicht zu Lasten der betrieblichen Effizienz oder des Reiseerlebnisses gehen. \Fest steht: Das neue Grenzsystem bringt mehr Sicherheit – aber aktuell auch jede Menge Chaos. Die Situation ist für Reisende und Fluggesellschaften gleichermaßen frustrierend. Ob sich die Lage in den kommenden Wochen stabilisiert oder die Probleme weiter zunehmen, wird sich kurz vor der Sommer-Reisewelle zeigen. Die aktuellen Wartezeiten von mehreren Stunden an den Grenzkontrollen sind für viele Reisende inakzeptabel. Die Fluggesellschaften sehen sich mit Verspätungen und dem Verlust von Passagieren konfrontiert. Die EU-Kommission steht vor der Herausforderung, die Probleme schnellstmöglich zu beheben, um das Vertrauen in das neue System nicht zu gefährden. Die Branche erwartet konkrete Maßnahmen, um die Effizienz der Grenzkontrollen zu verbessern und die Auswirkungen auf den Flugverkehr zu minimieren. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu beurteilen, ob das EES seinen Sicherheitszielen gerecht werden kann, ohne das Reiseerlebnis zu beeinträchtigen. Die EU-Kommission muss rasch handeln, um die Kritik aus der Branche und von Reisenden zu adressieren und die notwendigen Anpassungen vorzunehmen





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