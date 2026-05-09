Eduard Löwen spricht erstmals über den Tod seiner Frau, rührt zu Tränen

Der ehemalige Fußballspieler Eduard Löwen spricht erstmals über den Tod seiner Frau Ilona, die am März im Kampf gegen den Krebs verstorben ist. Im Laufe der Pressekonferenz seines Teams St. Louis City zeigte sich der Mittelfeldspieler überwältigt und sprach von der Liebe und der Schönheit seiner widmen.

Im März verlor Eduard Löwen seine Frau. Nun spricht der Fußball er, der einst in der deutschen Bundesliga spielte, erstmals darüber, rührt zu Tränen. Es war ein rührender Auftritt von Eduard Löwen.

Der deutsche Fußballer, der mittlerweile in der Major League Soccer aktiv ist, sprach erstmals über den Tod seiner Frau Ilona. Die war Anfang März verstorben, hat einen zwei Jahre andauernden Kampf gegen den Krebs verloren. Sie wurde nur 29 Jahre alt. Auf der Pressekonferenz seines Teams St. Louis City vor dem Spiel gegen die Colorado Rapids sprach der 29-jährige Mittelfeldspieler erstmals über den Tod seiner Ilona.

Es hilft mir sehr, auf dem Platz zu stehen, meinte Löwen, der seit Sommer 2022 für St. Louis spielt, davor bei Nürnberg, Hertha, Bochum und Augsburg unter Vertrag stand





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