Karoline Edtstadler legt vor dem parlamentarischen Ausschuss zum Fall Pilnacek Zeugnis ab. Sie schildert ein zunehmend distanziertes Verhältnis zum verstorbenen Justizbeamten und räumt ein, dass dieser sie mit kritischen E-Mails zur Korruptionsreform belieferte, die sie unangefordert erhielt. Edtstadler bezeichnet Pilnacek dennoch als genialen Juristen.

In der aktuellen Befragungswoche des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Fall des ehemaligen Leiters der Justizsektion, Alfred Pilnacek, steht die ÖVP -Prominenz im Fokus. Den Auftakt bildete am Dienstag der Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der sich in maximal zulässiger Zeit zu seinem Verhältnis zu Pilnacek äußerte.

Im Anschluss musste die Salzburger Landeshauptfrau und frühere Bundesministerin für Verfassung und öffentlichen Dienst, Karoline Edtstadler, Rede und Antwort stehen. Im Zentrum ihrer verhörerischen Prüfung stand ihre Amtszeit als Verfassungsministerin im Kabinett unter der Führung von Bundeskanzler Sebastian Schwarz-Grün. Edtstadler gab an, Pilnacek erstmals in der Mitte des Jahres 2011 persönlich getroffen zu haben. Zuvor war sie als Richterin in Salzburg tätig gewesen, bevor sie dem Justizministerium zugewiesen wurde.

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Edtstadler schildert frostiges Verhältnis zu Pilnacek

Sie beschrieb, dass sich das Verhältnis zu Pilnacek mit einem beruflichen Wechsel etwas frostiger gestaltete, später sogar als explizit frostig charakterisiert wurde. In ihrer Zeit als Ministerin habe sie so gut wie keinen direkten Kontakt mehr zu ihm gehabt. Von seinem Tod im Oktober 2023 habe sie durch ihren damaligen Kabinettchef erfahren, kurz bevor diese Nachricht medial bekannt wurde. Sie bezeichnete sich als absolut perplex über diese Nachricht, betonte jedoch den hohen Stellenwert, den Pilnacek für sie hatte.

Ihr Vergleich ging in die Richtung der Bestürzung über den Tod der britischen Prinzessin Diana. Im Fokus der Befragung stand zudem die Verschärfung des Korruptionsstrafrechts im Jahr 2023 sowie vertrauliche E-Mails und Chats in diesem Zusammenhang. Beteiligt waren die damalige Justizministerin Alma Zadic von den Grünen und Edtstadler als Verfassungsministerin. Hinter den Kulissen gab es erhebliche Differenzen über die geplante Reform.

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Edtstadler forderte eine Stärkung der Beschuldigtenrechte sowie ein strafrechtliches Verbot, aus Ermittlungsakten zu zitieren. Dabei spielte Justizsektionschef Pilnacek eine versteckte, aber wichtige Rolle. Er schrieb sowohl an Edtstadler als auch an hochrangige ÖVP-Vertreter wie den heutigen Kanzler Christian Stocker und den Klubobmann August Wöginger. In diesen E-Mails kritisierte Pilnacek die geplanten Gesetzesänderungen seiner eigenen Ressortchefin Zadic scharf, unterstützte aber gleichzeitig Edtstadler bei ihrem Vorstoß für ein Zitierverbot.

E-Mail-Korrespondenz zwischen Edtstadler und Pilnacek

Er lieferte ihr fachliche Unterlagen und beschwerte sich später, dass seine Vorschläge im Begutachtungsverfahren nicht berücksichtigt wurden. Edtstadler gab an, in ihrem Posteingang nur zwei E-Mails von Pilnacek gezählt zu haben, die er ihr einfach, also unangefordert, geschickt habe. Sie könne sich nicht erinnern, ob oder wie sie auf diese an ihre private E-Mail-Adresse ergangenen Nachrichten geantwortet habe. Sie betonte, dass Pilnacek seine Meinung oft ungefragt weitergegeben habe, sie aber keine Beratung angefordert habe.

NEOS-Fraktionschefin Sophie Weitsche sprach Edtstadler auf mögliche Termine mit Pilnacek an, bei denen Kalenderkürzel wie Edt oder Edti auftauchten. Edtstadler konnte dazu nichts Genaues sagen, verwies jedoch auf einen Termin im Bundeskanzleramt. Auch Kontakte zu Ex-Kanzler Sebastian Kurz und dem späteren Bundespolizeidirektor Michael Takacs wurden thematisiert, wobei Edtstadler keine persönliche Wahrnehmung über einen Kontakt zwischen Kurz und Pilnacek hatte. Sie lobte Pilnacek als einen der genialsten Juristen des Landes.