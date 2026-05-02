ecoplus Initiative „Sie & KI“ setzt auf verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Das ecoplus Haus der Digitalisierung startet die Initiative „Sie & KI“, um Unternehmen und Bürger im Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu unterstützen. Die Auftaktveranstaltung am 7. Mai war innerhalb kürzester Zeit ausgebucht.

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Für Nutzer, die Unterstützung bei der Konfiguration benötigen, stehen hilfreiche Links zur Verfügung. Parallel dazu setzt das ecoplus Haus der Digitalisierung mit der neuen Initiative „Sie & KI“ einen klaren Fokus auf den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die hohe Nachfrage nach Informationen, Austausch und Vernetzung wird durch die bereits ausgebuchte Auftaktveranstaltung am 7. Mai deutlich belegt.

Künstliche Intelligenz (KI) transformiert grundlegend Arbeitsprozesse, Berufsbilder, Bildungsinhalte und die Entscheidungsfindung in Unternehmen. Diese tiefgreifende Entwicklung erfordert eine proaktive Gestaltung, um die Chancen optimal zu nutzen und potenzielle Risiken zu minimieren. Die Initiative „Sie & KI“ des ecoplus Hauses der Digitalisierung zielt darauf ab, Unternehmen, Fachkräfte und interessierte Bürger in diesem Prozess zu unterstützen. Die Auftaktveranstaltung „SIE & KI – Perspektiven, Potenziale, Verantwortung“ am 7.

Mai im Haus der Digitalisierung ist der erste Schritt, um eine breite Diskussion anzustoßen und konkrete Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Die rasche Ausbuchung der Veranstaltung mit 150 Teilnehmern unterstreicht die Dringlichkeit und das große Interesse an diesem Thema. Es ist offensichtlich, dass viele Akteure die Notwendigkeit erkennen, sich aktiv mit den Auswirkungen der KI auseinanderzusetzen und sich auf die kommenden Veränderungen vorzubereiten. Die Initiative versteht sich als Plattform für Wissenstransfer, Kompetenzentwicklung und die Förderung von Innovationen im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Das ecoplus Haus der Digitalisierung versteht sich als zentraler Anlaufpunkt für alle Fragen rund um die digitale Transformation in Niederösterreich. Mit der Initiative „Sie & KI“ wird nun ein weiterer wichtiger Baustein geschaffen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu stärken und die digitale Zukunft aktiv mitzugestalten. Die Veranstaltung am 7. Mai bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich mit Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft auszutauschen, Best Practices kennenzulernen und eigene Ideen zu entwickeln.

Neben der Vermittlung von Grundlagenwissen über KI werden auch ethische und gesellschaftliche Aspekte diskutiert, um einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser Technologie zu gewährleisten. Die Initiative plant, in Zukunft weitere Veranstaltungen, Workshops und Schulungen anzubieten, um den Bedarf der Zielgruppen umfassend zu decken. Ziel ist es, ein breites Bewusstsein für die Potenziale und Herausforderungen der KI zu schaffen und die Akteure in Niederösterreich zu befähigen, die Chancen dieser Technologie für sich zu nutzen.

Die Initiative „Sie & KI“ ist somit ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung einer zukunftsfähigen und innovativen Wirtschaftsregion





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