Eine aktuelle Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria aus dem Sommer 2026 zeigt die enormen wirtschaftlichen Beiträge der Pharmaindustrie. Mit 12,9 Milliarden Euro Wertschöpfung und rund 91.000 Beschäftigten ist der Sektor ein zentraler Pfeiler des Bruttoinlandsprodukts und der Exporte Österreichs.

Die pharmazeutische Branche in Österreich leistet im Jahr 2024 einen fundamentalen Beitrag zur nationalen Volkswirtschaft, der weit über die bloße Produktion von Medikamenten hinausgeht. Eine aktuelle, im Sommer 2026 veröffentlichte Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria beleuchtet die komplexen Wertschöpfung swirkungen dieses Sektors und kommt zu einem klaren Ergebnis: Die Industrie treibt das Bruttoinlandsprodukt signifikant voran und sichert Tausende Arbeitsplätze.

Die erfassten Daten belegen, dass der gesamte wirtschaftliche Kreislauf der pharmazeutischen Industrie eine Wertschöpfung von rund 12,9 Milliarden Euro generiert. Dieser Betrag repräsentiert einen Anteil von etwa 2,9 Prozent am gesamten österreichischen Bruttoinlandsprodukt. Die direkte und indirekte Beschäftigungswirkung umfasst rund 91.000 Personen, wobei 76.000 dieser Stellen als Vollzeitäquivalente berechnet werden, was 1,9 Prozent aller Beschäftigten in Österreich entspricht.

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Hohe Exportquoten sichern Handelsbilanz

Neben der Binnenwirtschaft ist die außenwirtschaftliche Verflechtung ein entscheidender Erfolgsfaktor für den Standort Österreich. Im Jahr 2024 machten die Exporte pharmazeutischer Erzeugnisse rund zehn Prozent der gesamten österreichischen Warenexporte aus. Österreich verzeichnet traditionell einen deutlichen Überschuss in der Handelsbilanz für diese Produkte.

Dieser Handelsbilanzüberschuss hat sich in den vergangenen Jahren durch die stark ausgeweitete Produktionskapazitäten auf rund acht Milliarden Euro erhöht. Diese starke Exportperformance unterstreicht die internationale Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen und deren Bedeutung für die außenwirtschaftliche Position des Landes im globalen Vergleich.

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F&E-Ausgaben übertreffen den Durchschnitt

Ein weiteres Kernmerkmal der Branche ist ihre hohe Forschungsintensität, die deutlich über dem branchenüblichen Durchschnitt liegt. Rund sechseinhalb Prozent der gesamten Forschungsaufwendungen im Unternehmenssektor entfallen auf pharmazeutische Unternehmen. Diese Investition in Innovationen ist essenziell, um den hohen technologischen Standard aufrechtzuerhalten und neue Therapien zu entwickeln.

Die Studie betont jedoch, dass dieser positive Befund nicht zur Selbstzufriedenheit verleiten darf. Der internationale Standortwettbewerb hat sich in den letzten Jahren spürbar verschärft. Andere Länder, sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas, werben gezielt um Pharma- und Biotech-Betriebe mit attraktiven steuerlichen Anreizen, gezielten Förderungen und raschen behördlichen Verfahren.

Fachkräftemangel bremst Wachstumspotenziale

Zusätzlich zu den geopolitischen Risiken verschärft sich der Mangel an hochqualifiziertem Personal. Die Suche nach spezialisierten Arbeitskräften für Forschung, Entwicklung und hochkomplexe Produktionsanlagen stellt eine zunehmende Hürde dar. Dies ist ein Phänomen, das in vielen technologieintensiven Branchen beobachtet wird, aber in der Pharmaindustrie besondere Konsequenzen hat.

Branchenvertreter bemängeln zudem eine mangelnde Verzahnung zwischen wissenschaftlicher Forschung und dem freien Markt in Österreich. Die bestehenden Förderungen greifen oft nur dann vollständig, wenn die entwickelten Produkte später zu wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen auf den heimischen Markt gebracht werden können, was aktuell noch nicht stets der Fall ist.

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Strategische Forderungen für die Zukunft

Wolfgang Schwarzbauer, Leiter des Forschungsbereichs regionale Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft bei EcoAustria, erläutert in einem begleitenden Podcast die notwendigen Schritte, um die Pharmaindustrie zukunftsfähig zu machen. Er fordert eine stärkere Wachstumsfinanzierung, eine engere Fusionierung von Forschung und Wirtschaft sowie den Ausbau der österreichischen Life-Science-Cluster.

Diese Forderungen sind im Kontext der Umsetzung der österreichischen Industriestrategie 2035 von besonderer Relevanz. Um die Position als innovativer Produktionsstandort zu behaupten, bedarf es einer klaren standortpolitischen Fokussierung. Nur durch gezielte Maßnahmen kann das Risiko der Abwanderung von Unternehmen in konkurrierende Märkte reduziert und die wirtschaftliche Resilienz gestärkt werden.