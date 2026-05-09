Echo: Faszinierendes Naturphänomen in den Bergen

Ein Echo ist ein faszinierendes Naturphänomen, das entsteht, wenn Schallwellen auf eine entfernte Fläche treffen und von dort zum Ursprung zurückgeworfen werden. Besonders eindrucksvoll lässt sich dieses Phänomen in den Bergen beobachten, zum Beispiel am Almsee in Oberösterreich oder am Königssee in Bayern.

Ein lauter Ruf in die Berge und kurz darauf erklingt er ein zweites Mal. Dieses faszinierende Natur phänomen nennt man Echo . Es entsteht, wenn Schall wellen auf eine entfernte Fläche treffen und von dort zum Ursprung zurückgeworfen werden.

Schall breitet sich in Form von Wellen aus und benötigt Zeit, um von der Schallquelle zum Ohr zu gelangen. In der Luft bewegt er sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 340 Metern pro Sekunde, das entspricht mehr als 1200 Kilometern pro Stunde. Wird der Schall von einer Wand, einem Felsen oder einer anderen festen Oberfläche reflektiert, erreicht er den Zuhörer ein zweites Mal, als Echo. Besonders eindrucksvoll lässt sich dieses Phänomen in den Bergen beobachten.

Am Almsee in Oberösterreich etwa befindet sich ein sogenannter „Echoplatz“. Von dort aus benötigt ein Ruf rund zwei Sekunden, um von einer gegenüberliegenden Felswand zurückgeworfen zu werden. Auch am Königssee in Bayern sind sogar mehrfache Echos möglich, da der Schall von unterschiedlich weit entfernten Felswänden reflektiert wird. Ein Echo ist jedoch nicht auf die Natur beschränkt.

Es kann auch in großen Gebäuden, Kathedralen oder Stadien auftreten. Dabei spielt der zeitliche Abstand zwischen dem ursprünglichen Schall und seiner Reflexion eine entscheidende Rolle. Erst wenn dieser mehr als etwa eine Zehntelsekunde beträgt, nehmen Menschen den Widerhall als eigenständiges Echo wahr. Das Echo zeigt, wie sich physikalische Gesetze im Alltag bemerkbar machen.

Es macht hörbar, dass Schall nicht verschwindet, sondern reflektiert wird und manchmal zu uns zurückkehrt. Wie schwer sind eigentlich Wolken? Warum klebt der Klebstoff in der Tube nicht? Und wie groß wird überhaupt eine Schneeflocke?

, Buchautor und ehemaliger Professor für Chemie, Mathematik und Physik, erklärt in"Du, Leo?

" die Rätsel des Alltags in einfachen Worten. Mehr als 500 Alltagsrätsel hat Leo Ludick bereits in den OÖNachrichten als Kolumnist den Leserinnen und Lesern erklärt – jetzt stellt er sich im neuen Video-Podcast den Fragen der Kinder





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