Das ECDC und die WHO warnen vor ansteigenden Antibiotikaresistenzen in Europa. Trotz sinkendem Verbrauch liegen EU-Ziele für 2030 noch weit zurück. Dringende Maßnahmen sind erforderlich, um die Wirksamkeit von Antibiotika zu erhalten.

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, kurz ECDC, hat eindringliche Warnungen zur Verbreitung antibiotikaresistenter Bakterien auf dem europäischen Kontinent ausgelöst. In einer offiziellen Mitteilung betonte die Gesundheitsbehörde am Mittwoch die Notwendigkeit sofortiger und dringender Maßnahmen, um die langfristige Wirksamkeit lebenswichtiger Antibiotika zu bewahren. Diese Warnung folgt direkt auf eine ernste Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation, die am Montag davor gewarnt hatte, dass Millionen von Todesfällen zu erwarten sind, falls die vorhandenen Medikamente in der Zukunft nicht mehr anschlagen sollten.

Dringende Maßnahmen für den verantwortungsvollen Umgang

Der Direktorin des ECDC, Pamela Rendi-Wagner, zufolge ist es entscheidend, Antibiotika, insbesondere im Kindesalter, äußerst verantwortungsbewusst einzusetzen. Die Behörde weist darauf hin, dass eine Vielzahl häufiger Kinderkrankheiten durch Viren verursacht wird und daher keinen Einsatz von Antibiotika erfordert. Der Einsatz der Medikamente sollte ausschließlich dann erfolgen, wenn sie von qualifiziertem Fachpersonal verschrieben wurden und medizinisch zwingend notwendig sind, um unnötige Resistenzbildungen zu vermeiden.

Also read Europa nimmt erstmals an Friedensgesprächen Ukraine-Russland teil

Trotz dieser Empfehlungen wird deutlich, dass sich der Verbrauch in der Praxis noch nicht ausreichend verändert hat. Zwar ging der Antibiotikaverbrauch in Europa im Jahr 2025 leicht zurück und lag um fünf Prozent unter dem Wert des Jahres 2019. Das erklärte politische Ziel der Europäischen Union sieht jedoch einen drastischeren Rückgang um zwanzig Prozent bis zum Jahr 2030 vor. Bisher liegen die Fortschritte bei der Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen weit hinter diesen Vorgaben zurück.

Alarmierende Anstiege bei resistenten Keimen

In vielen Bereichen beobachten die Experten einen besorgniserregenden Anstieg von Infektionen mit resistenten Bakterien. Besonders kritisch bewertet die Gesundheitsbehörde die Ausbreitung solcher Erreger in Gesundheitseinrichtungen, die schwere Infektionen verursachen können und zunehmend gegen nahezu alle verfügbaren Antibiotika resistent sind. Diese Entwicklung gefährdet die Behandlungsmöglichkeiten für schwerstkranke Patienten erheblich und stellt das gesamte Gesundheitssystem vor immense Herausforderungen.

Advertisement

Konkrete Daten unterstreichen die Dringlichkeit der Lage. So ist die Zahl der Blutstrominfektionen durch den zunehmend antibiotikaresistenten Erreger Klebsiella pneumoniae um siebzigtwo Prozent gestiegen. Dies steht in krassem Widerspruch zum EU-Ziel, diese spezifischen Infektionen bis 2030 um fünf Prozent zu reduzieren. Auch die Anzahl der Blutstrominfektionen, die auf gegen verschiedene Antibiotika resistente E. coli-Bakterien zurückzuführen sind, ist weiter angestiegen.

Gesundheitsrisiko Sepsis und neue Überwachungsmethoden

Bei einer Blutstrominfektion gelangen krankheitsauslösende Keime in die Blutbahn, was zu einer lebensbedrohlichen Abwehrreaktion des Körpers führen kann, der als Sepsis bezeichnet wird. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, nutzt die ECDC-Direktorin Pamela Rendi-Wagner die positiven Aspekte neuer technologischer Innovationen. Sie hebt hervor, dass schnellere Überwachungsmethoden des Erbguts die Beurteilung der Verbreitung resistenter Bakterien deutlich verbessern und schneller machen.

Durch diese präziseren Werkzeuge ist es möglich, früher und gezielter Maßnahmen zur Unterbrechung der Übertragungsketten zu ergreifen. Diese technologischen Fortschritte unterstützen nicht nur die Therapieentscheidungen im klinischen Alltag, sondern helfen auch dabei, klar zu identifizieren, wo neue Antibiotika am dringendsten benötigt werden. Damit bietet die moderne Wissenschaft einen wichtigen Baustein zur Bekämpfung der wachsenden Bedrohung durch resistente Keime.