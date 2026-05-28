Ebola-Vorwurf in Oberösterreich: Person bleibt in Behandlung

Eine Person, die kürzlich aus Uganda zurückgekehrt ist, zeigt Symptome, die auf eine Erkrankung hinweisen. Ein erster Test blieb zwar negativ, doch der Patient bleibt in Behandlung.

Eine Person, die kürzlich aus Uganda zurückgekehrt ist, zeigt Symptome, die auf eine Erkrankung hinweisen. Ein erster Test blieb zwar negativ, doch der Patient bleibt in Behandlung .

Die Landessanitätsdirektion hat eine Aussendung veröffentlicht, in der es heißt, die Person wurde aufgrund ihrer Krankheitssymptome in ein Krankenhaus aufgenommen. Da sie am Montag aus Uganda zurückgekehrt ist, wurde sie entsprechend den medizinischen Leitlinien isoliert und behandelt. Eine erste Blutprobe zeigte kein Vorhandensein einer Ebola-Infektion, doch der vorläufige Befund muss noch durch eine zweite Probe bestätigt werden. Die betroffene Person muss daher vorerst in isolierter Spitalsbehandlung bleiben.

Am Donnerstagabend wurde das Kontaktpersonenmanagement in die Wege geleitet. Der Gesundheitszustand der Person wird laut behandelnder Ärzte als stabil beurteilt. Die Person wird im Laufe der nächsten Stunden in eine Spezialklinik mittels Infektionstransport nach Wien überstellt. Die Landessanitätsdirektion wird die Situation weiter überwachen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um die Gesundheit der Person und der Umgebung zu schützen.

Die Person wird engmaschig überwacht und die Kontaktpersonen werden identifiziert und isoliert, um eine mögliche Ausbreitung der Krankheit zu verhindern





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