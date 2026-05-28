Ebola-Verdacht in Oberösterreich: Rückkehrer aus Uganda in Isolation

Eine aus Uganda zurückgekehrte Person in Oberösterreich zeigt mögliche Ebola-Symptome und wurde isoliert. Erste Tests sind negativ, eine zweite Probe wird erwartet. Behörden leiten Kontaktpersonenmanagement ein.

Eine am Montag aus Uganda zurückgekehrte Person ist in Oberösterreich zur Abklärung möglicher Ebola -Symptome in ein Krankenhaus aufgenommen und isoliert worden. Das gaben die Landessanitätsdirektion und die Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung am Mittwoch bekannt.

Eine erste Blutprobe ergab keine Hinweise auf eine Ebola-Infektion, doch dieser vorläufige Befund muss noch durch eine zweite Probe bestätigt werden. Die Person - es ist nicht bekannt, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt - wurde am Mittwoch aufgrund entsprechender Krankheitssymptome stationär aufgenommen. Da die Reise aus Uganda, das derzeit von einem Ebola-Ausbruch betroffen ist, stattfand, wurde sie gemäß den medizinischen Leitlinien isoliert und behandelt.

Bis zum Vorliegen der Ergebnisse der zweiten Blutprobe bleibt die Person in isolierter Spitalsbehandlung. Nach Aussage des Behandlungsteams ist der Gesundheitszustand stabil. Im Laufe der nächsten Stunden soll sie mittels Infektionstransport in eine Spezialklinik in Wien verlegt werden. Die Gesundheitsbehörden haben am Mittwochabend das Kontaktpersonenmanagement eingeleitet.

Ebola-Virus: Übertragung, Symptome und Schutz Das Ebola-Virus, ein hochgefährlicher Erreger, wird vermutlich von Flughunden übertragen, wobei Affen als mögliche Zwischenwirte gelten. Die Ansteckung erfolgt durch direkten Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten von infizierten Tieren oder Menschen. Typische Symptome sind starke Kopf- und Muskelschmerzen, Fieber, Erbrechen, Durchfall sowie in fortgeschrittenen Stadien Blutungen. Die Sterblichkeitsrate kann je nach Virusvariante bis zu 90 Prozent erreichen.

Zum Schutz von medizinischem Personal werden Schutzkleidung, Mundschutz, Brillen und Handschuhe empfohlen. Die aktuelle Lage in Uganda erfordert besondere Wachsamkeit, da von dort Reisende nach Österreich zurückkehren können. Maßnahmen in Oberösterreich und Wien Die behördlichen Maßnahmen folgen einem klaren Protokoll: Jede Person, die aus einem von Ebola betroffenen Gebiet zurückkehrt und Symptome zeigt, wird sofort isoliert. Zwei negative Blutproben sind für die definitive Freigabe erforderlich.

Die Verlegung in eine Spezialklinik mit Isolierstation gewährleistet eine optimale Behandlung und erhöhte Sicherheit. Das Kontaktpersonenmanagement zielt darauf ab, mögliche weitere Übertragungen zu verhindern, indem alle engen Kontakte der betroffenen Person identifiziert und überwacht werden. Diese Schritte sind entscheidend, um eine Einschleppung des Virus nach Österreich zu verhindern und die Bevölkerung zu schützen





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