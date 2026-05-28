Ebola-Ausbruch in Österreich: Virologe schätzt Gefahr als gering ein

Ein Virologe bezeichnet die aktuelle Situation als 'grundsätzlich unproblematisch' und schätzt die Gefahr eines Ebola-Ausbruchs in Österreich als gering ein.

Ein Virologe schätzt die Gefahr eines Ebola -Ausbruchs in Österreich als gering ein. Der Virologe bezeichnet die aktuelle Situation als "grundsätzlich unproblematisch". Selbst wenn sich der momentane Verdachtsfall bestätigen sollte, bestehe laut dem Experten kein Risiko für Österreich .

Ebola gilt zwar als eine der gefährlichsten Virus-Erkrankungen weltweit, aber Infektionen treten meist lokal begrenzt auf und sind stark an direkte Kontakte gebunden. Ein breites Risiko für die Bevölkerung sieht der Virologe im aktuellen Fall nicht. Entscheidend sei laut dem Experten vor allem die Reisehistorie. Wenn man sich nicht in den betroffenen Regionen in der Republik Kongo oder in Uganda aufgehalten hat, besteht laut dem Virologen kein Risiko.

Historisch habe es bisher lediglich zwei größere Ausbrüche gegeben, so der Virologe. Gerade deshalb seien bislang keine spezifischen Impfstoffe oder Therapien entwickelt worden, wie sie etwa gegen die häufige Variante Ebola Zaire existieren. Die Sterblichkeitsrate bei Bundibugyo liege laut dem Virologen bei etwa 30 bis 50 Prozent. Eine gezielte Heilung gebe es derzeit nicht.

Stattdessen konzentriere sich die medizinische Behandlung auf die Linderung der Symptome. Zwar könnten Medikamente, die ursprünglich für Ebola Zaire entwickelt wurden, versucht werden, doch ihre Wirksamkeit bei Ebola Bundibugyo gelte als fraglich





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Österreich Gefahr Virologe Reisehistorie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ebola-Verdacht in Österreich: Person nach Uganda-Reise isoliertEbola-Verdacht in Oberösterreich: Nach Rückkehr aus Uganda wurde eine Person isoliert. Erste Blutprobe negativ, zweite Analyse läuft.

Read more »

Verdacht auf Ebola in Österreich: Patientin nach Wien verlegtEine Frau in Österreich entwickelte Symptome und wurde isoliert, nachdem es Ebola-Fälle in Uganda gab. Erster Test negativ, zweite Untersuchung ausstehend. Sie wird in Spezialklinik in Wien behandelt.

Read more »

Ebola-Alarm in ÖsterreichEin Gespräch mit Professor Christoph Wenisch über die Behandlung von Ebola-Patienten in Österreich

Read more »

Entwicklungshelferin aus Österreich nach Uganda-Aufenthalt unter Ebola-VerdachtEine ehrenamtliche Entwicklungshelferin aus dem Mühlviertel, die in Uganda bei einem Waisenhausprojekt tätig war, zeigt nach ihrer Rückkehr grippeähnliche Symptome. Obwohl ein erster Bluttest negativ war, wird ein zweiter Test durchgeführt, da der Verdacht auf eine Ebola-Infektion besteht. Die Frau befindet sich in Isolation und wurde in eine Spezialklinik nach Wien überstellt.

Read more »