Ebola-Ausbruch in Kongo: Vier Todesfälle und Verdachtsfälle in Ituri-Provinz

Die Gesundheitsbehörde Africa CDC meldete am Freitag vier Todesfälle in der Provinz Ituri, die an Uganda und den Südsudan grenzt und die Tropenwälder des Kongo als natürliches Reservoir für das Ebola-Virus betrachten. Es wurde berichtet, dass erste Laborergebnisse auf eine andere Art des Virus hinweisen könnten, während die WHO bereits erste Hinweisen auf mögliche Fälle erhalten und Experten ins betroffene Gebiet geschickt hat. Gesundheitsbehörden aus dem Kongo, Uganda und dem Südsudan sowie internationale Organisationen werden für eine dringende Sitzung einberufen, um über das Risiko einer weiteren Ausbreitung des Virus zu sprechen.

Im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo ist erneut Ebola ausgebrochen. Die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC meldete am Freitag vier Tote in der Provinz Ituri, die an Uganda und den Südsudan grenzt.

Die dichten Tropenwälder des Kongo gelten als natürliches Reservoir für das Ebola-Virus. Es verbreitet sich durch den Kontakt mit Körperflüssigkeiten einer infizierten Person. Zu den Symptomen gehören Schwächegefühl, Muskelschmerzen, Kopf- und Halsschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Wenn Infizierte nicht sofort behandelt werden, liegt die Sterblichkeit nach Angaben des deutschen Robert Koch-Instituts bei bis zu 90 Prozent.

Bisher seien demnach 13 Ebola-Fälle von einem Labor in der Hauptstadt Kinshasa bestätigt worden. Insgesamt gebe es aktuell 246 Verdachtsfälle sowie 65 gemeldete Todesfälle, wie die Africa CDC mitteilte. Erste Laborergebnisse deuteten darauf hin, dass es sich nicht um den am häufigsten vorkommenden Zaire-Ebolavirus handle, sondern um eine andere Art des Virus. Ergebnisse einer Sequenzierung, um den Stamm weiter zu charakterisieren, werden laut Africa CDC innerhalb der nächsten 24 Stunden erwartet.

Da sich der Ausbruch der tödlichen Fieberkrankheit in einer städtischen Grenzregion mit intensiven Bevölkerungsbewegungen befinde, äußerte sich die Gesundheitsbehörde besorgt über das Risiko einer weiteren Ausbreitung des Virus. Eine dringende Sitzung zur Koordinierung mit Gesundheitsbehörden aus dem Kongo, Uganda und dem Südsudan sowie internationalen Gesundheitsorganisationen sei daher einberufen worden





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