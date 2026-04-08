Eat Pray Bark' erobert die Welt: Hunde-Komödie wird zum Netflix-Erfolg

Die Hunde-Komödie 'Eat Pray Bark' erobert die Welt und stürmt die Netflix-Charts. Der Film mit Gíslason, Alexandra Maria Lara und weiteren bekannten Schauspielern war über Ostern in vielen Ländern in den Top Ten und in fünf Ländern sogar der meistgesehene Film.

In seiner ersten größeren Schauspielrolle hat vergangene Woche ordentlich abgeräumt. Eine Nebenrolle nahm außerdem ein weiterer Schauspieler ein. Der Film wurde sogar öfter angeschaut als der britische Action- und Kriminalfilm 'Peaky Blinders - The Immortal Man' mit bekannten Schauspielern. Wie NTV berichtet, schaffte es ' Eat Pray Bark - Therapie auf vier Pfoten' (Start war am 1.4.) über die Osterfeiertage in 49 Ländern in die Top Ten der Filme .

Mit dabei waren unter anderem Thailand, Brasilien, Kanada, Spanien und natürlich auch Österreich. In fünf Ländern – nämlich in der Ukraine, in Ungarn, in Luxemburg, in der Schweiz und in Deutschland – war der Film vergangene Woche sogar der meistgesehene Streifen auf Netflix. 'Der Wohlfühlfilm erzählt die Geschichte von fünf Hundebesitzern, die bei einem legendären Lehrer in den Bergen Hilfe für ihre ungezogenen Vierbeiner suchen', heißt es in der Netflix-Mitteilung zu den Wochencharts (30. März bis 6. April),'nur um festzustellen, dass sie selbst etwas Erziehung gebrauchen könnten'. Der Film, eine Feel-Good-Komödie, spricht ein breites Publikum an und kombiniert humorvolle Elemente mit emotionalen Momenten, die die Bindung zwischen Mensch und Hund in den Mittelpunkt stellen. Der Film zeichnet sich durch seine warmherzige Inszenierung und die sympathischen Charaktere aus, die den Zuschauer auf eine Reise der Selbstfindung und des Glücks mitnehmen. Die humorvollen Szenen und die berührende Geschichte machen 'Eat Pray Bark' zu einem unterhaltsamen Film, der die Herzen der Zuschauer erobert. Er bietet eine erfrischende Abwechslung vom Mainstream und beweist, dass eine tierische Therapie sowohl für die Vierbeiner als auch für ihre Besitzer eine positive Erfahrung sein kann.\Der berühmte Hundetrainer Nodon wird von Gíslason gespielt, der früher für Island am Fußballplatz stand, 2021 die RTL-Tanzshow 'Let's Dance' gewann und jetzt ein bekanntes Gesicht im deutschsprachigen Fernsehen ist. Seine Wandlung vom Sportstar zum Schauspieler ist bemerkenswert und unterstreicht sein Talent und seine Vielseitigkeit. Die Wahl von Gíslason für diese Rolle erweist sich als Glücksgriff, da er die nötige Ausstrahlung und das Charisma mitbringt, um die Zuschauer zu begeistern. Der Titel 'Eat Pray Bark' erinnert stark an den Bestseller 'Eat Pray Love' mit Julia Roberts, wo es um Selbstfindung geht – nur wurde hier das 'Liebe' durch 'Bellen' ersetzt. Diese clevere Anspielung auf den Bestseller weckt Neugier und lässt erahnen, dass der Film auf humorvolle Weise die Themen Selbstfindung, Akzeptanz und die Bedeutung von Beziehungen behandelt. Alexandra Maria Lara schlüpft in die Rolle der bayerischen Politikerin Ursula Brandmeier, die nach einem peinlichen Auftritt in einer Talkshow samt viralem Hundehasser-Kommentar ihr Image mit einem Hund aufpolieren will, aber mit dem Tier anfangs so gar nicht zurechtkommt. Ihre Darstellung verspricht sowohl komische als auch dramatische Elemente und verdeutlicht die Herausforderungen, denen sich Menschen im Umgang mit ihren tierischen Begleitern stellen. spielt den Literaturprofessor Helmut, der gemeinsam mit seinem Partner Ziggy der Yorkshire-Terrier-Hündin Gaga ein neues Zuhause gibt. Die Besetzung der Rollen mit bekannten Schauspielern, die viel Erfahrung haben, trägt erheblich zur Qualität des Films bei und macht ihn zu einem Muss für Filmfans.\Am Drehbuch von 'Eat Pray Bark' hat unter anderem mitgearbeitet ('Lassie - Eine abenteuerliche Reise'), Regie führte ('Spieleabend'). Die Komödie wurde von Olga Film produziert ('Der bewegte Mann','Kirschblüten - Hanami'), einem Unternehmen der Constantin Film. Die Produktion von Olga Film, einem renommierten Produktionsunternehmen, garantiert eine hochwertige Umsetzung des Films. Die sorgfältige Auswahl von Regisseur und Drehbuchautor, die ihre Erfahrungen in verschiedenen Genres gesammelt haben, verspricht einen Film, der sowohl unterhaltsam als auch anspruchsvoll ist. Die Tatsache, dass der Film in so kurzer Zeit in so vielen Ländern erfolgreich war, unterstreicht die universelle Anziehungskraft der Geschichte und die Qualität der Produktion. Der Film beweist, dass Geschichten über Tiere und die Beziehungen zwischen Mensch und Tier ein breites Publikum ansprechen können. Die Kombination aus Humor, Emotionen und der Darstellung der komplexen Beziehung zwischen Mensch und Hund macht 'Eat Pray Bark' zu einem Film, der in Erinnerung bleibt. Der Film ist ein Paradebeispiel für eine Feel-Good-Komödie, die das Publikum zum Lachen und Nachdenken anregt





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