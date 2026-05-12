E-Scooter im Visier der Polizei: Landesweite Kontrollaktionen zur Steigerung der Verkehrssicherheit

Die Polizei intensiviert die Überprüfung von E-Scooter-Fahrern. Im Fokus stehen illegale Geschwindigkeiten, fehlende Sicherheitsausrüstung und Alkoholkonsum im Straßenverkehr.

Die Landschaft der urbanen Fortbewegung hat sich in den letzten Jahren radikal gewandelt. E-Scooter sind aus dem Straßenbild nicht mehr wegzudenken und bieten eine flexible Alternative zum Auto oder dem klassischen Fahrrad.

Doch mit der Popularität dieser Fahrzeuge ist auch die Zahl der Regelverstöße und Unfälle gestiegen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat die Polizei nun eine umfassende Strategie ins Leben gerufen. Ab sofort werden landesweit regelmäßige Schwerpunktaktionen durchgeführt, die darauf abzielen, die Fahrer über die geltenden gesetzlichen Regelungen aufzuklären und gleichzeitig konsequent gegen schwerwiegende Verstöße vorzugehen. Zunächst steht die präventive Aufklärungsarbeit im Vordergrund, doch die Behörden machen deutlich, dass die Zeit des Wegsehens vorbei ist und künftig vermehrt gestraft wird.

Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen wird besonders deutlich, wenn man die Ergebnisse der ersten Kontrollaktionen im Bezirk Braunau betrachtet. Hier wurden insgesamt 79 E-Scooter-Lenker angehalten und einer detaillierten Überprüfung unterzogen. Die Bilanz ist ernüchternd: Viele Fahrer scheinen die Sicherheitsvorschriften schlichtweg zu ignorieren. So trugen zwölf der kontrollierten Personen keinen Helm, obwohl sie unter dem gesetzlichen Alter von 16 Jahren waren, für die eine Helmpflicht besteht.

Noch weitaus häufiger waren Mängel an der technischen Ausstattung der Fahrzeuge festzustellen. Bei jedem fünften kontrollierten Scooter fehlten essenzielle Ausrüstungsgegenstände, die für die Sicherheit im Straßenverkehr unerlässlich sind. Hierzu zählen vor allem funktionstüchtige Hupen, Blinker oder die gesetzlich vorgeschriebenen Rückstrahler, die besonders in der Dämmerung und Dunkelheit für die Sichtbarkeit sorgen. Ein besonders problematischer Punkt ist die sogenannte Bauartgeschwindigkeit der Fahrzeuge.

Während die gesetzliche Grenze in Österreich strikt bei maximal 600 Watt Leistung und einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h liegt, gibt es auf dem kommerziellen Markt eine Vielzahl von Modellen, die diese Werte weit überschreiten. Kurt Reiter, der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant in Braunau, betont, dass es bei der Geschwindigkeit keine Toleranz gibt. Die Polizei stellt immer wieder fest, dass Fahrzeuge modifiziert wurden oder bereits ab Werk zu leistungsstark sind.

Im Rahmen der ersten Kontrollen in Braunau mussten bereits zwei Personen angezeigt werden, da ihre E-Scooter eine Geschwindigkeit von 46 km/h erreichten. Solche Geschwindigkeiten verwandeln ein leichtes Fortbewegungsmittel in ein potenziell gefährliches Geschoss, das sowohl den Fahrer als auch andere Verkehrsteilnehmer massiv gefährdet. Interessanterweise ist der Trend zu E-Scootern nicht mehr nur auf die großen Metropolen beschränkt. Die Polizei beobachtet eine zunehmende Verbreitung auch im ländlichen Raum, beispielsweise im Innviertel.

Die Fahrzeuge werden über alle Altersgruppen hinweg geschätzt, was die Herausforderung für die Verkehrsüberwachung vergrößert. Ein alarmierender Vergleich zeigt zudem, dass das Sicherheitsbewusstsein bei Scooter-Fahrern deutlich geringer ausgeprägt ist als bei Radfahrern. Während mehr als jeder zweite Radfahrer einen Helm trägt, sind es bei den E-Scooter-Nutzern lediglich sieben Prozent. Diese Diskrepanz ist besonders bedenklich, da Stürze bei höheren Geschwindigkeiten oft zu schweren Kopfverletzungen führen können.

Neben der technischen Ausstattung und der Geschwindigkeit rückt auch der Faktor Mensch in den Fokus der Ermittlungen. Statistiken aus den Jahren 2024 und 2025 belegen ein besorgniserregendes Ausmaß an Alkoholkonsum im Zusammenhang mit E-Scooter-Unfällen. Etwa 15 Prozent der verunfallten Personen standen unter dem Einfluss von Alkohol. Die gesetzliche Grenze liegt bei 0,5 Promille, doch viele unterschätzen die Wirkung des Alkohols auf das Gleichgewicht und die Reaktionsfähigkeit, gerade bei einem instabilen Fahrzeug wie dem E-Scooter.

Wer diese Grenze überschreitet, riskiert nicht nur seine Gesundheit, sondern muss auch mit harten rechtlichen Konsequenzen rechnen, die bis zum Entzug des Autoführerscheins führen können. Um künftig rechtliche Probleme und gefährliche Situationen zu vermeiden, ist es für alle Nutzer unerlässlich, ihre Fahrzeuge auf die korrekte Ausstattung zu prüfen. Ein E-Scooter muss zwingend über funktionierende Bremsen, ein weißes Vorderlicht, ein rotes Rücklicht sowie Reflektoren, Blinker und eine Hupe oder Glocke verfügen.

Zudem gelten strikte Altersregeln: Alleine fahren dürfen Nutzer erst ab 12 Jahren; Jüngere benötigen entweder einen Fahrradausweis oder müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein. Auch die Nutzung des Mobiltelefons ist streng reglementiert und darf ausschließlich über eine Freisprecheinrichtung erfolgen. Die Polizei appelliert an die Vernunft aller Verkehrsteilnehmer, die neuen Regeln ernst zu nehmen, um die Straßen für alle sicherer zu machen





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