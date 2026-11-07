E-Card-Gebühr für Pensionisten: Scharfe Kritik an Regierung und ÖGK

Die Anhebung der E-Card-Gebühr auf 26,85 Euro trifft Pensionisten. FPÖ und Grünen kritisieren die Belastung scharf, die SPÖ weist Vorwürfe zurück und begründet die Maßnahme.

Die Erhebung der E-Card-Gebühr von 26,85 Euro für das kommende Jahr führt zu heftigen politischen Konflikten in Österreich. Erstmals wird dieses Service-Entgelt nicht nur von Arbeitnehmern, sondern auch von Pensionisten eingezogen. Der Abzug erfolgt bereits mit der November-Pension, was eine direkte finanzielle Einbuße für betroffene Senioren bedeutet.

Historische Belastung und Preiserhöhung

Die aktuelle Situation ist besonders sensibel, da die Gebühr erst im Vorjahr von 13,80 Euro auf 25 Euro angehoben wurde. Bisher waren Pensionisten von dieser Zahlung vollständig ausgenommen. Zusätzlich zu dieser neuen Belastung sind auch die allgemeinen Krankenversicherungsbeiträge für Senioren gestiegen. Diese Kombination aus steigenden Abgaben und kürzer werdenden Leistungen löst in der Bevölkerung und der Politik breite Unmut aus.

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Opposition kritisiert soziale Ungerechtigkeit

Sowohl die FPÖ als auch die Grünen werfen der schwarz-rot-pinken Bundesregierung vor, ältere Menschen unverhältnismäßig stark zu belasten. Die Opposition argumentiert, dass gleichzeitig Leistungen im Gesundheitssystem massiv gekürzt werden. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz rechnet scharf mit der Koalition ab. Er bezeichnet die Maßnahme als Abkassern bei jenen, die das Land jahrzehntelang aufgebaut haben. Schnedlitz fordert die Abschaffung der Gebühr für Senioren und die Rücknahme von Kürzungen. Im Falle einer Ablehnung verlangt er sogar den Rücktritt der Regierung.

ÖGK kürzt Leistungen und verschärft Regeln

Kritiker verweisen insbesondere auf die Sparmaßnahmen der Österreichischen Gesundheitskasse. Seit März entfällt bei neuen Krankengeldfällen der Familienzuschlag vollständig. Auch bei Zahnersatz müssen Versicherte höhere Selbstbehalte tragen. Zudem wurden die Voraussetzungen für die Finanzierung von Krankentransporten deutlich verschärft. Diese Entwicklungen führen dazu, dass Patienten weniger Leistungen erhalten, obwohl sie mehr Beiträge zahlen müssen. Die Politik fordert daher eine Wende in der aktuellen Gesundheitspolitik.

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Grüne bemängeln verzögerte Entlastungen

Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner spricht von einer hochgradig ungerechten Belastung für mehr als zwei Millionen Pensionisten. Er kritisiert, dass die Regierung die zusätzliche finanzielle Last mit einer geplanten Senkung der Rezeptgebühren-Obergrenze rechtfertige. Diese Obergrenze soll von derzeit zwei Prozent des Nettoeinkommens schrittweise auf 1,5 Prozent sinken. Der Zeitplan für diese Entlastung ist jedoch extrem langwierig. Die Senkung beginnt erst ab dem Jahr 2027 und erreicht den Endwert erst im Jahr 2030. Für die Grünen ist dies eine viel zu späte Antwort auf aktuelle Probleme.

SPÖ verteidigt Politik und weist Kritik zurück

Die SPÖ weist die Vorwürfe entschieden zurück und macht die historische Verantwortung der FPÖ aus. Die E-Card-Gebühr wurde bereits 2005 unter einer schwarz-blauen Bundesregierung eingeführt. Zudem habe die Zusammenlegung der Krankenkassen unter ÖVP und FPÖ dem Gesundheitssystem hohe Mehrkosten beschert. Die damals versprochene Patientenmilliarde sei nie angekommen. Die aktuelle Empörung der Freiheitlichen sei daher unglaubwürdig. Die Sozialdemokraten betonen jedoch, dass zusätzliche Belastungen für viele Menschen spürbar seien.

Soziale Ausnahmen und geplante Investitionen

Trotz der allgemeinen Erhebung gibt es weitreichende soziale Ausnahmen. Pensionisten mit Ausgleichszulage müssen keine E-Card-Gebühr bezahlen. Auch Menschen, die wegen ihres geringen Einkommens von der Rezeptgebühr befreit sind, sind von der Zahlung ausgeschlossen. Mitversicherte Angehörige fallen ebenfalls unter die Steuerbefreiung. Die Einnahmen aus der Gebühr fließen vollständig in Leistungen der Krankenversicherung. Ziel ist der Ausbau wohnortnaher Versorgung und Primärversorgungszentren, von denen ältere Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen profitieren sollen.