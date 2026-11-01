e-Card-Beitrag 2026 steigt auf 26,85 Euro: Neue Regeln für Pensionisten und Arbeitnehmer

Das Serviceentgelt für die e-Card steigt 2026 auf 26,85 Euro. Betroffen sind erstmals viele Pensionisten. Stichtag ist der 15. November 2026. Details zur Zahlung und Ausnahmen.

Das Serviceentgelt für die e-Card wird ab dem 15. November 2026 wieder fällig sein. Dieser Stichtag markiert den Beginn der Gebührenpflicht für das darauffolgende Jahr. Die Höhe der Gebühr liegt bei 26,85 Euro. Damit ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren festzustellen. Betroffen von dieser Erhöhung sind nicht nur normale Arbeitnehmer. Zum ersten Mal müssen auch zahlreiche Pensionisten die Gebühr entrichten. Die Einziehung erfolgt in der Regel automatisch. Bei Arbeitnehmern wird der Betrag vom November-Gehalt abgezogen. Pensionisten sehen die Abbuchung auf ihrer November-Pension, die Anfang Dezember ausgezahlt wird. Ein separater Antrag ist für diese Zahlung nicht erforderlich.

Zahlungsmethoden und Automatisierung

Die Abwicklung der e-Card-Gebühr unterscheidet sich je nach Versicherungsstatus. Für Arbeitnehmer bleibt das Verfahren bewährt. Der Arbeitgeber hebt das Serviceentgelt ein und führt es direkt an den zuständigen Krankenversicherungsträger ab. So entfällt für die Versicherten jede aktive Handlung. Bei Pensionisten funktioniert die Einbehaltung ebenfalls über die automatische Abbuchung. Da die November-Pension oft im Dezember ausbezahlt wird, erfolgt auch die Gebührenabführung zu diesem Zeitpunkt. Dieser Mechanismus sorgt für eine hohe Akzeptanz und einfache Handhabung. Laut dem Dachverband der Sozialversicherungsträger sind heuer rund 5,2 Millionen Menschen zur Zahlung verpflichtet. Hinzu kommen weitere gebührenpflichtige Gruppen von Krankenversicherten, die in dieser Schätzung enthalten sein können.

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Historie und Höhe der Gebührensteigerung

Die Entwicklung der e-Card-Gebühren der vergangenen Jahre zeigt einen signifikanten Aufwärtstrend. Noch im Jahr 2024 betrug das Serviceentgelt lediglich 13,80 Euro. Im vergangenen Jahr wurde der Betrag aus budgetären Gründen auf 25 Euro angehoben. Nun steigt die Gebühr erneut auf 26,85 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung von 1,85 Euro gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zu vor zwei Jahren liegt die aktuelle Gebühr um 13,05 Euro höher. Das ist eine Steigerung von rund 95 Prozent. Die aktuelle Anpassung erfolgt auf Grundlage der gesetzlich vorgesehenen Aufwertungszahl. Diese bestimmt jährlich, wie sich das Serviceentgelt an die Preisentwicklung anpasst. Die Einnahmen aus der Gebühr fließen vollständig in die Finanzierung der Krankenversicherungsleistungen.

Neue Gruppe: Pensionisten betroffen

Eine wesentliche Neuerung betrifft die Gruppe der Pensionisten. Viele von ihnen müssen die Gebühr zum ersten Mal überhaupt entrichten. Bislang gab es hier oft Ausnahmen oder anders gelagerte Regelungen. Nun wird der Beitrag einheitlich als pauschaler Selbstbehalt betrachtet. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) bestätigt, dass diese Gruppe nun stärker einbezogen wird. Dies hat finanzielle Auswirkungen auf die privaten Haushalte der älteren Generation. Da die Einbehaltung automatisch über die Pension erfolgt, merken die Betroffenen den Abfluss nur indirekt. Es bleibt bei dem Grundsatz, dass keine Überweisung oder zusätzlicher Antrag nötig ist. Der Stichtag bleibt jedoch strikt am 15. November. Ab diesem Datum ist die Gebührenlast für das Folgejahr verbindlich festgelegt.

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Rechtliche Grundlage und Ausnahmen

Nicht alle Versicherten sind von der Zahlung des Serviceentgelts betroffen. Die ÖGK listet mehrere klare Ausnahmen auf. Geringfügig Beschäftigte zahlen beispielsweise keine Gebühr. Auch Arbeitnehmer, die am Stichtag keine Bezüge erhalten, sind von der Zahlung befreit. Dies gilt etwa für Personen in Karenz oder im Präsenz- bzw. Zivildienst. Eine weitere Ausnahme besteht bei Arbeitsunfähigkeit. Wer weniger als die Hälfte des Entgelts vom Arbeitgeber weiterbezahlt bekommt, muss keine Gebühr zahlen. Bei Mehrfachversicherungen kann es vorkommen, dass die Gebühr mehrfach eingehoben wird. In diesem Fall können Betroffene eine Rückerstattung beim zuständigen Krankenversicherungsträger beantragen. Auch andere Konstellationen, wie eine Rezeptgebührenbefreiung, können zu Erstattungen führen.

Historischer Kontext der e-Card-Gebühr

Die e-Card-Gebühr existiert seit November 2005. Damals betrug der Beitrag zehn Euro. Sie ersetzte die frühere Krankenscheingebühr. Das Serviceentgelt gilt seither als pauschaler Selbstbehalt für Leistungen der Krankenversicherung. Diese Einführung war Teil größerer Reformen im Gesundheitswesen. Ziel war es, die Finanzierungssicherung zu verbessern. Seitdem hat sich die Gebührenhöhe mehrfach geändert. Der heutige Wert von 26,85 Euro ist das Ergebnis dieser langjährigen Entwicklung. Kritiker sehen darin eine Belastung für die Bevölkerung. Befürworter betonen die Notwendigkeit der Finanzierung. Die vollständige Weiterleitung der Einnahmen in die Leistungsfonds soll die Transparenz gewährleisten. Der Dachverband der Sozialversicherungsträger betont immer wieder, dass alle Einnahmen direkt in die Gesundheitsversorgung fließen. Dies soll das Vertrauen in das System stärken und die Akzeptanz der Gebühr erhöhen.