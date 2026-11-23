Das ZDF kündigt Dwayne Johnson und Kevin Hart als erste Gäste für die Rückkehr von Wetten, dass..? an. Moderation durch Tom und Bill Kaulitz in Halle an der Saale.

Das deutsche Fernsehen erlebt eine besondere Neuauflage einer klassischen Unterhaltungssendung, da das ZDF zwei prominente US-Stars als erste Gäste bestätigt. Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart werden zur Wiederbelebung von "Wetten, dass..?" in Halle an der Saale erwartet. Die Ankündigung markiert den Start einer neuen Ära für das Format, das seit langem nicht mehr in diesem Umfang international besetzt war.

Gästebestätigung für das ZDF Format

Die beiden US-amerikanischen Schauspieler nehmen am 5. Dezember an der in Halle an der Saale stattfindenden Sendung teil. Sie treten als Wettpaten auf und sollen dabei direkt aus dem Publikum oder von der Bühne mitfiebern. Diese Rolle gibt ihnen die Möglichkeit, sich aktiv in die typischen Wettstrukturen der Show einzubringen, statt nur als reine Interviewpartner zu fungieren. Die Stadt Sachsen-Anhalts profitiert somit von einem extrem hohen medialen Interesse durch den Besuch dieser Hollywood-Größen.

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Kulinarische und kinematische Verbindungen

Zwischen den beiden eingeladenen Stars besteht bereits eine lange berufliche Historie, die ihre Zusammenarbeit bei diesem Event besonders macht. Dwayne Johnson, der zuvor als Wrestler internationale Bekanntheit erlangte, und Kevin Hart, der seine Karriere in Comedy-Clubs begann, haben in zahlreichen Produktionen zusammengearbeitet. Zu ihren gemeinsamen Werken zählen unter anderem "Fast & Furious 8" für Johnson sowie "Central Intelligence" für Hart. Kurz vor Weihnachten erscheint zudem ihr neuestes gemeinsames Projekt "Jumanji: Open World" in den Kinos.

Moderation durch die Kaulitz-Zwillinge

Die Rückkehr des klassischen Formats erfolgt vorerst in einer einmaligen Staffel unter der Leitung der Musikgruppe Tokio Hotel. Die Zwillinge Tom Kaulitz und Bill Kaulitz übernehmen die Moderation der Sendung und treten damit in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk. Der 76-jährige ehemalige Moderator begleitete das Format über Jahrzehnte und empfing dabei immer wieder internationale Prominente. Die letzte Ausgabe mit Gottschalk wurde bereits im Jahr 2023 ausgestrahlt, was das Ende einer Ära markierte.

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Folgen und Erwartungen an das Revival

Die offizielle Bekanntgabe durch das ZDF bestätigt, dass Johnson und Hart die ersten beiden Gäste dieser neuen Wiederbelebung sind. Die Sendung kehrt am 5. Dezember zurück und richtet den Fokus auf eine frische Dynamik, die durch die neuen Moderatoren und die internationalen Stars entsteht. Die Kombination aus dem etablierten Format "Wetten, dass..?" und der Popularität der US-Stars verspricht eine starke Resonanz beim Publikum.

Strategische Ausrichtung des Senders

Die Entscheidung des ZDF, auf prominente ausländische Namen zu setzen, unterstreicht den Wunsch, das Traditionsmagazin für eine moderne Zielgruppe attraktiv zu machen. Die Anwesenheit von Dwayne Johnson und Kevin Hart in Halle an der Saale dient als Signal für die internationale Relevanz des deutschen Fernsehens. Die Kaulitz-Zwillinge begleiten diese strategische Wende als die neuen Gesichter des Magazins und sollen dabei helfen, die Brücke zwischen dem klassischen Fernsehformat und dem aktuellen populärkulturellen Zeitgeist zu schlagen.