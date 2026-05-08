Dürre in Wien: Nationalpark Donau-Auen leidet unter Stillstand der Stadtregierung

Die anhaltende Dürre verschärft die Probleme im Nationalpark Donau-Auen. Trotz bekannter Lösungen verzögert die Wiener Stadtregierung die Umsetzung von Maßnahmen zur Renaturierung und Wasserversorgung. Experten fordern schnelles Handeln, um die Auenlandschaft und das Artensterben zu schützen.

LESEN SIE AUCH: Diese Tiere schlängeln sich durch die Donau-Auen >>>>Die aktuelle Dürre verschärft eine ohnehin kritische Entwicklung dramatisch. Die Stadt Wien muss endlich handeln, anstatt den eigenen Stillstand zu zelebrieren.

Ackerflächen sind wichtiger? Die ackerbauliche Nutzung von Flächen im Nationalpark ist noch bis Ende 2027 gestattet. Danach müssen sie in Naturflächen umgewandelt werden. Gerade angesichts der Dürrefolgen und des Artensterbens ist das wichtiger denn je.

Doch die Umsetzung will einfach nicht in die Gänge kommen. Zunächst müsste man eine gezielte Zufuhr von Wasser aus der Oberen Lobau in die betroffenen Bereiche gewährleisten, um die Situation ein wenig zu entspannen. Im oberen Bereich sind die Wiederherstellung naturnaher Fließdynamiken sowie Maßnahmen zur Anhebung des Wasserspiegels, etwa durch die gezielte Zugabe von Schotter ins Donaubett, dringend notwendig.

Es rächt sich zunehmend, dass die Stadtregierung im Vorjahr nochmals eine Studie zum Thema beauftragt hat, obwohl alle Lösungen seit vielen Jahren auf dem Tisch liegen. Es müsste schon längst um die konkrete Umsetzung gehen. Das nun errichtete Projekt soll die Sicherheit für die Wiener Trinkwasserversorgung erhöhen. Damit wäre auch der Weg frei für eine naturnähere und typische Auenlandschaft





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