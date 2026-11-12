Dürre in Oberösterreich: Feuerwehr organisiert Notlöschwasser

Die anhaltende Dürre in Oberösterreich zwingt Feuerwehren zu drastischen Maßnahmen. In Jeging und Helfenberg werden alternative Wasserquellen erschlossen, um die Brandbekämpfung zu sichern.

Die anhaltende und schwere Dürre in Oberösterreich führt zu kritischen Engpässen bei der Löschwasser versorgung. Feuerwehren stehen vor der Herausforderung, dass Bäche immer weniger Wasser führen und Hydranten mancherorts kaum noch funktionieren. Um die Sicherheit der Bevölkerung auch bei Bränden zu gewährleisten, suchen die Einsatzkräfte nun nach kreativen und oft unkonventionellen Alternativen zur Wassergewinnung.

Bürger werden um Pool-Wasser gebeten

In Jeging im Bezirk Braunau hat die Situation dazu geführt, dass die Bevölkerung öffentlich aufgefordert wurde, ihre Swimmingpools vorerst nicht auszulaufen. Das dortige Wasser könnte im Ernstfall für die Brandbekämpfung dringend benötigt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Jeging hatte umdenken müssen, weil der Fluss Mattig zunehmend austrocknete und die lokalen Wasservorrade sich rapide verringerten. Kommandant Markus Wiesauer wollte diese Lücke nicht länger hinnehmen.

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Alternative Behälter und Fahrzeug-Logistik

Um das Problem zu lösen, organisierte Kommandant Markus Wiesauer ein spezielles 5.500-Liter-Güllefass, das im Ernstfall zusätzliches Löschwasser liefern soll. Zusätzlich steht ein Wassercontainer mit einer Kapazität von 8.000 Litern bereit. Diese Maßnahmen sind Teil einer erweiterten Strategie. Bei einem Alarm werden mittlerweile automatisch ein weiterer Tankwagen und ein zusätzliches Löschfahrzeug angefordert, um die eingeschränkte Infrastruktur zu kompensieren.

Notfallplan: Wasser vom Grabensee

Falls die lokalen Quellen versiegen, sieht der Notfallplan für Jeging vor, Wasser von einer entfernten Quelle heranzuschaffen. Im Extremfall kann Wasser vom rund neun Kilometer entfernten Grabensee geholt werden. Markus Wiesauer erklärt der "Kronen Zeitung", dass er nicht erleben möchte, bei einem Brand zu wenig Wasser zu haben. Diese Angst ist nicht unbegründet, da die natürlichen Reserven in der Region stark gesunken sind und die Dürre weiter anhält.

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Unerwartete Hilfe aus der Natur in Helfenberg

Auch in Helfenberg im Bezirk Rohrbach ist die Lage angespannt. Weil die Hydranten dort kaum noch Wasser liefern, bat die Feuerwehr die Bevölkerung, private Wasserreserven zu melden. Hier kommt jedoch unerwartete Unterstützung aus der Tierwelt: Ein Biber hat die Steinerne Mühl aufgestaut. Das dadurch entstandene Wasserreservoir kann die Feuerwehr im Ernstfall nutzen. Dieses Phänomen zeigt, wie sehr die Natur und die menschliche Infrastruktur in der aktuellen Trockenperiode miteinander verwoben sind.

Po litische Verantwortung und Finanzierungsfrage

In Jeging sieht Kommandant Markus Wiesauer aber auch die Politik in der Pflicht. Die Feuerwehr habe ihre zusätzlichen Wasserreserven wie das Güllefass selbst organisiert. Vom Land Oberösterreich sei trotz Gesprächen bislang keine finanzielle Hilfe für weitere Löschwasserbehälter gekommen. Für eine ausreichende Löschwasserversorgung ist laut Markus Voglhuber vom Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich gesetzlich die jeweilige Gemeinde unter Verantwortung des Bürgermeisters zuständig. Diese klare Zuweisung der Verantwortung zeigt, warum die lokalen Feuerwehren auf sich allein gestellt handeln mussten.