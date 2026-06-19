Dürre in Oberösterreich: Besorgniserregende Zustände am Mattig-Fluss

Die anhaltende Trockenheit in Oberösterreich verschärft sich. Am Mattig-Fluss sind Gewässer ausgetrocknet, Fische und ein Biber verendet. Grundwasserpegel sinken, Wissenschaftler warnen vor weiterer Verschlechterung.

Die anhaltende Trockenheit in Oberösterreich hat besorgniserregende Ausmaße angenommen. Umwelt landesrat Stefan Kaineder (Grüne) schlug in den vergangenen Wochen mehrfach Alarm und wies auf die gravierenden Folgen des Klimawandel s hin.

Besonders dramatisch ist die Lage im Innviertel, wo der Mattig-Fluss in Schalchen fast vollständig ausgetrocknet ist. Fotograf Manfred Fesl dokumentierte die verheerende Situation: Selbst die letzten Tümpel sind verschwunden, und zahlreiche Fische sowie ein Biber verendeten. Die Regenfälle der letzten Woche konnten die Trockenheit nur oberflächlich lindern, wie Fesl betonte. Die Grundwasserpegel sinken weiter, und laut Wetterprognosen ist kurzfristig keine Besserung in Sicht.

Diese Entwicklung stellt nicht nur die Landwirtschaft vor immense Herausforderungen, sondern gefährdet auch die gesamte Ökosysteme der Region. Wissenschaftler warnen, dass sich der Trend zu weniger Niederschlag und höherer Verdunstung fortsetzen wird. Studien prognostizieren für die Mitte des Jahrhunderts insbesondere im Sommer einen deutlichen Rückgang der Niederschlagsmengen. Die aktuellen Daten sind alarmierend: In Österreich verdunstet mehr Wasser, als durch Niederschläge zugeführt wird, was zu einem akuten Absinken der Grundwasserstände führt.

Dies hat weitreichende Konsequenzen für die Trinkwasserversorgung, die Bewässerung in der Landwirtschaft und die Biodiversität. Besonders betroffen sind Flüsse und Bäche, die als Lebensadern für viele Tier- und Pflanzenarten dienen. Die Trockenheit führt zu einem erhöhten Stress für die Vegetation und begünstigt Waldbrände. Um die Krise zu bewältigen, sind nach Ansicht von Experten langfristige Anpassungsstrategien erforderlich, wie etwa der vermehrte Einsatz von Regenwasserspeichern, eine effizientere Bewässerungstechnik und die Renaturierung von Feuchtgebieten.

Auch die Reduzierung von Treibhausgasemissionen bleibt eine zentrale Aufgabe, um den Klimawandel zu bremsen. Die Politik ist gefordert, Maßnahmen zu ergreifen, die sowohl die akute Not lindern als auch die Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme stärken. Die Menschen in der Region blicken mit Sorge in die Zukunft, denn die nächsten Monate werden zeigen, ob die ergriffenen Maßnahmen ausreichen, um eine noch schlimmere Dürrekatastrophe zu verhindern.

Die Bilder aus dem Innviertel sind ein Weckruf, der deutlich macht, dass der Klimawandel keine ferne Bedrohung ist, sondern bereits heute spürbare Auswirkungen hat





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