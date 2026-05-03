Dürre in der Steiermark: Landwirtschaft in Not – Ernten bedroht

Anhaltende Trockenheit in der Südoststeiermark führt zu massiven Ernteausfällen und gefährdet die Versorgungssicherheit. Landwirte warnen vor dramatischen Folgen für die Landwirtschaft und fordern dringend Regen.

Die anhaltende Trockenheit in der Südoststeiermark und weiten Teilen Österreichs stellt die Landwirtschaft vor immense Herausforderungen. Seit dem Schneefall im Februar gab es in der Region kaum nennenswerte Niederschläge, was zu einer dramatischen Situation für die Landwirte führt.

Die Auswirkungen sind bereits jetzt verheerend und bedrohen die Ernten sowie die Versorgungssicherheit. Die Frühjahrskulturen zeigen eine stark verzögerte und ungleichmäßige Keimung, das Auflaufen der Pflanzen ist erschwert. Besonders betroffen sind Mais und Bohnen, die dringend Wasser benötigen. Die Sojabohnen können aufgrund der ausgetrockneten Böden keinen Kontakt zur Bodenfeuchtigkeit aufbauen, was ihre Entwicklung stark beeinträchtigt.

Auch die Grünlandwirtschaft leidet massiv unter der Trockenheit. Für Rinder konnte heuer noch kein einziges Mal gemäht werden, was zu einem erheblichen Futterengpass führt. Der erste Schnitt auf intensiven Flächen wies bereits einen Ernteausfall von 50 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren auf. Für den zweiten Schnitt in den kommenden Tagen ist entscheidend, ob ausreichend Regen fällt.

Sollte dies nicht der Fall sein, wird mit einem Ausfall von 70 bis 80 Prozent gerechnet. Ein vollständiges Ausfallen der Maisernte würde die Situation weiter verschärfen und ein gewaltiges Problem für die Landwirte darstellen. Die Situation ist so ernst, dass selbst bei optimaler Bewirtschaftung die Ernte gefährdet ist. Klaus Teschl, ein Milchbauer aus Fehring, äußerte sich besorgt über die Zukunft der Ernte.

Er warnte davor, dass das Futter bei anhaltender Trockenheit nicht mehr als Tiernahrung zu gebrauchen sei und auch die Mehlproduktion gefährdet sei. Die aktuelle Phase, in der sich der Weizen im Schoss befindet, ist besonders kritisch. In dieser Zeit benötigt der Weizen dringend Wasser, um qualitativ hochwertiges Getreide zu produzieren. Bleibt der Regen aus, droht eine Ernte, die lediglich als Futterweizen geeignet ist.

Franz Uller, Landwirtschaftskammerobmann Südoststeiermark, betonte im ORF, dass alle Vorsorgemaßnahmen und Anpassungen an den Klimawandel nichts nützen, wenn der Regen ausbleibt. Die Landwirte können zwar auf hochwertige Saatgutsorten, eine sorgfältige Bodenbearbeitung und Maßnahmen zur Humusbildung setzen, aber ohne ausreichende Niederschläge sind diese Bemühungen vergebens. Die Trockenheit unterstreicht die Abhängigkeit der Landwirtschaft von natürlichen Ressourcen und die Notwendigkeit, sich an die veränderten klimatischen Bedingungen anzupassen.

Die Landwirte sind in einer verzweifelten Lage und hoffen auf dringend benötigten Regen, um ihre Ernten zu retten und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Auswirkungen der Trockenheit reichen weit über die Landwirtschaft hinaus und betreffen auch die gesamte Bevölkerung. Die langfristigen Folgen der anhaltenden Trockenheit sind noch nicht absehbar. Experten warnen vor einer zunehmenden Desertifikation und einer Verschärfung der Wasserknappheit in den betroffenen Regionen.

Die Landwirtschaft muss sich auf eine Zukunft einstellen, in der extreme Wetterereignisse wie Dürren häufiger auftreten. Dies erfordert innovative Bewässerungstechniken, die Entwicklung trockenresistenter Pflanzen und eine nachhaltige Landwirtschaft, die den Boden schützt und die Wasserressourcen effizient nutzt. Die Politik ist gefordert, die Landwirte bei diesen Herausforderungen zu unterstützen und die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu gehören finanzielle Hilfen, die Förderung von Forschung und Entwicklung sowie die Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel.

Die aktuelle Situation in der Südoststeiermark ist ein deutliches Warnsignal und zeigt, dass der Klimawandel bereits heute massive Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat. Es ist höchste Zeit zu handeln, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten und die Lebensgrundlagen der Landwirte zu schützen. Die Landwirte appellieren an die Bevölkerung, die Bedeutung der Landwirtschaft zu erkennen und die regionalen Produkte zu unterstützen. Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen des Klimawandels bewältigen und eine nachhaltige Zukunft für die Landwirtschaft sichern.

Die Situation erfordert ein Umdenken in der gesamten Gesellschaft und ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung des Wassers als wertvolle Ressource





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