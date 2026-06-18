Durchwachsene Bilanz des Israel-US-Kriegs gegen den Iran

Der gemeinsame Krieg Israels und der USA gegen den Iran hat die gesetzten Ziele verfehlt. Das iranische Regime hält sich, die Hisbollah ist gestärkt, und Netanjahu steht vor innenpolitischen Herausforderungen.

Der gemeinsam mit den USA geführte Krieg gegen den Iran hat Israel militärisch beeindruckt, doch die Bilanz ist durchwachsen. Die erklärten Ziele - Sturz oder Schwächung des Regimes, Zerstörung des Atom- und Raketenprogramms - wurden allesamt verfehlt.

Der Iran hat sich trotz wochenlanger schwerer Bombardements und der Tötung seines obersten Führers Ali Chamenei behauptet. Mit der Sperrung der Straße von Hormus und Drohnen- sowie Raketenangriffen auf die Golfstaaten hat Teheran kostengünstige, aber wirksame Mittel gefunden, die USA und ihre Verbündeten in Schach zu halten. Das Regime bleibt in der eigenen Bevölkerung unbeliebt, und die Wirtschaftslage hat sich durch die Kriegsschäden dramatisch verschlechtert.

Dennoch gelang es Teheran, in der Rahmenvereinbarung mit US-Präsident Donald Trump ein Verbot weiterer Einmischung in interne Angelegenheiten auszuhandeln. Zudem könnte die Aufhebung westlicher Sanktionen dem Iran wieder deutlich höhere Einnahmen aus Ölexporten bescheren, was auch die Finanzierung von Rüstung und Atomprogramm stärken würde. Für Israel ist dies eine schlechte Nachricht, auch wenn Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Krieg zum großen Erfolg erklärt. Tatsächlich wurde das iranische Atomprogramm zwar zurückgeworfen, doch das Raketenprogramm nicht nachhaltig zerstört.

Israelischen Medien zufolge wurden nur etwa 30 Prozent der mobilen Abschussrampen vernichtet, und der Iran kann diese Anlagen rasch reparieren. Noch schmerzhafter: Die Hisbollah im Libanon, die nach Chameneis Tötung eine zweite Front eröffnete, geht politisch gestärkt aus dem Krieg hervor. Die Rahmenvereinbarung spricht vom Ende der Kämpfe an allen Fronten, sodass ein israelischer Angriff auf die Hisbollah als Vertragsbruch gewertet werden könnte.

Israel wird laut dem Sender Kan nun ausloten, wie weit es gehen kann, ohne von Trump zurückgepfiffen zu werden. Trump will vor den Midterm-Wahlen im November die Lage im Nahen Osten beruhigen, um Spritpreise und Inflation zu senken. Netanjahu hingegen, der voraussichtlich im September zur Wahl antritt, hat ein gegenteiliges Interesse. Eine militärische Auseinandersetzung ermöglicht es ihm, sich als Kriegsherr zu inszenieren und von innenpolitischen Problemen abzulenken: der Aufarbeitung des Hamas-Überfalls vom 7.

Oktober 2023, der Führung des Gaza-Kriegs, dem Streit über Geiselfreilassungen, den Justizumbau und die Wehrpflicht für Ultraorthodoxe. Der Ausgang der Wahl ist ungewiss





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