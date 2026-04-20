Durchbruch bei EU-Hilfen: Ungarn gibt Widerstand gegen Ukraine-Kredit auf

Die EU steht kurz vor der Freigabe eines 90-Milliarden-Euro-Kredits für die Ukraine, nachdem Ungarn seine Blockadehaltung aufgegeben hat.

Die Europäische Union steht kurz vor einem entscheidenden Durchbruch bei der finanziellen Unterstützung der Ukraine . Wie aus Brüsseler Kreisen verlautete, haben die EU-Mitgliedstaaten für den kommenden Mittwoch die letzte formale Hürde für die Freigabe des im Dezember verabschiedeten 90-Milliarden-Euro-Kredits ins Visier genommen. Die zyprische Ratspräsidentschaft hat diesen sensiblen Punkt offiziell auf die Tagesordnung der Botschafterkonferenz gesetzt.

Diese Entwicklung deutet stark darauf hin, dass die bisher hartnäckige Blockadehaltung Ungarns in diesem Punkt nun endlich ein Ende finden könnte. Die finanzielle Hilfe ist für Kiew von existentieller Bedeutung, da das Land nach über vier Jahren intensiver Kriegshandlungen mit massiven wirtschaftlichen Herausforderungen kämpft und auf die internationale Liquidität angewiesen ist, um den Staatsapparat sowie die Verteidigungsbemühungen aufrechtzuerhalten. Der Hintergrund dieses Konflikts ist komplex und eng mit den geopolitischen Spannungen rund um russische Energieexporte verknüpft. Ursprünglich hatten die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten bereits im Dezember ein Grundsatzabkommen über das Darlehen erzielt. Die EU plant dabei, den Kredit über den gemeinsamen Haushalt abzusichern, was für Ungarn zunächst ein rotes Tuch war. Viktor Orbán, bekannt für seinen russlandfreundlichen Kurs, knüpfte seine Zustimmung damals an die Bedingung, dass sein Land von jeglicher finanziellen Mitverantwortung bei den Rückzahlungen entbunden wird. Obwohl diese Bedingung erfüllt wurde, blockierte Budapest die Umsetzung in den folgenden Monaten konsequent. Der Streit entzündete sich an den durch die Ukraine verlaufenden Druschba-Pipelines, deren Durchflusskapazitäten durch den Krieg beeinträchtigt wurden, was zu politischen Spannungen zwischen Budapest und Kiew führte. Die nun absehbare Wende könnte auch eine taktische Komponente innerhalb der ungarischen Innenpolitik aufweisen. Während Orbán offiziell noch im Amt ist, mehren sich die Anzeichen, dass seine Machtbasis bröckelt. Beobachter vermuten, dass das Aufgeben der Blockade ein strategischer Schachzug gegen seinen Herausforderer Péter Magyar sein könnte. Indem Orbán das Dossier kurz vor seinem Ausscheiden selbst klärt, entzieht er Magyar die Möglichkeit, dieses Thema als ersten großen Erfolg in einer möglichen Amtszeit zu präsentieren. Unterstützt wird die diplomatische Lösung zudem durch die Ankündigung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die beschädigte Druschba-Pipeline bis Ende April umfassend reparieren zu lassen. Diese Zusage scheint die letzten Sicherheitsbedenken in Budapest ausgeräumt zu haben, womit der Weg für die dringend benötigte finanzielle Stabilisierung der Ukraine endlich frei ist





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