Dunkle Klangreise: Solstices von Georg Friedrich Haas im Berliner Berio Saal

Das Ensemble Phace präsentierte das Werk Solstices von Georg Friedrich Haas in völliger Dunkelheit, ein Konzert, das Angst, Staunen und musikalische Ekstase zugleich auslöste.

Klaustrophobie, Angst, Nervosität und zugleich Freude sowie Staunen prägten das Erlebnis, das das Werk Solstices von Georg Friedrich Haas im Berliner Berio Saal bot. Zehn Musikerinnen und Musiker des Ensembles Phace spielten das 70 Minuten dauernde Stück in völliger Dunkelheit, ein Konzept, das das Publikum in ein nahezu psycho‑physiologisches Spannungsfeld versetzte.

Der künstlerische Leiter Reinhard Fuchs leitete die Anmoderation und warnte die Anwesenden vor drei bevorstehenden Jump Scares, also plötzlichen und extrem lauten Fortissimo Passagen, die das Ohr und das Nervensystem gleichermaßen erschüttern sollten. Durch diese Vorwarnung wurde die Erwartungshaltung erhöht, sodass jede unerwartete Lautstärke zu einem intensiven Schreckmoment wurde. Das Publikum, das im Dunkeln saß, musste sich dem Klang allein verlassen, ohne visuelle Anker, und erlebte so die Klanglandschaften in einer fast körperlichen Weise.

Die ersten Minuten waren von sanften, fast hypnotischen Klangflächen geprägt, in denen Gitarren einen schimmernden Schleier bildeten, während Flöte und Bassklarinette zarte Melodien streichelten. Diese harmonischen Passagen bildeten einen Kontrast zu den bevorstehenden Lautstärkeschüben und ließen die Zuhörer zwischen verträumter Sehnsucht und einer unterschwelligen Anspannung schwanken. Alle Instrumente waren nach der Naturtonleiter gestimmt, ein Detail, das das Klavier in der Anmoderation schräg und exotisch klanglich erscheinen ließ, während gleichzeitig reine, beinahe chorale Harmonien im Zusammenspiel entstanden.

Der Verlauf des Konzerts war von wiederholten Spannungsbögen und plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen bestimmt. Nach einer langen Phase der beruhigenden Klangschichten brach die erste überraschende Fortissimo Passage ein, so abrupt und laut, dass einige Zuhörer sich verschluckten. Es folgten zwei weitere horrende Momente, die das Herz zu rasen brachten und das Atemmuster des Publikums durcheinanderbrachten. Besonders eindringlich war das Eindringen der Posaune, deren klagender Klang eine apokalyptische Stimmung beschwor und das gesamte Klangbild in ein schemenhaftes, düsteres Licht tauchte.

Diese klagenden Töne schienen fast den Übergang vom Traum in ein albtraumhaftes Szenario zu markieren, während das Ensemble gleichzeitig das Gleichgewicht zwischen Chaos und Ordnung hielt. Die Dauer von siebzig Minuten in absoluter Dunkelheit erlaubte es den Hörerinnen und Hörern, in einen Zustand zwischen Faszination und Beklemmung zu geraten. Das fehlende Licht verstärkte das Empfinden von Gefangenheit und gelegentlichem Drang, laut schreiend aus dem Saal zu fliehen.

Dennoch hielt die Musik, insbesondere die klagende Posaune und die plötzlich auftretenden Fortissimo‑Ereignisse, das Publikum gefesselt. Am Ende, als schließlich die Lichter wieder angingen, brach ein großer Applaus aus. Die Anwesenden jubelten nicht nur dem Komponisten Georg Friedrich Haas, sondern auch der Rückkehr in die reale, sichtbare Welt nach einem intensiven, teilweise verstörenden Ausflug ins dunkle, rätselhafte Jenseits





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Georg Friedrich Haas Solstices Phace Berio Saal Klassische Musik

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