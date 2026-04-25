Düngerknappheit und steigende Preise bedrohen globale Lebensmittelversorgung

Die angespannte Lage im Nahen Osten und die Blockade der Straße von Hormus führen zu steigenden Düngemittelpreisen und drohenden Versorgungsengpässen, die sich auf die Lebensmittelproduktion und -preise auswirken könnten.

Die angespannte geopolitische Lage im Nahen Osten, insbesondere die Situation in der Straße von Hormus, birgt erhebliche Risiken für die globale Lebensmittelversorgung. Ein Drittel aller weltweit verschifften Düngemittel passiert diese strategisch wichtige Seestraße.

Obwohl Österreichs Landwirte derzeit noch ausreichend mit Dünger und Treibstoff versorgt sind, steigen die Kosten bereits deutlich an, und es ist zu erwarten, dass sich diese Erhöhungen bald auf die Preise von Lebensmitteln auswirken werden. Die Verfügbarkeit von Stickstoffdünger, der stark von Gas abhängig ist, hat sich in vielen Regionen der Welt bereits verknappt.

Wichtige Düngerbestandteile wie Harnstoff und Ammoniumnitrat sind in den letzten Monaten um 40 bis 60 Prozent teurer geworden, während andere Dünger um rund 50 Prozent gestiegen sind, wobei Phosphor und Kalium etwas weniger betroffen sind. Einige Länder, wie Indien, verstärken die Nachfrage und treiben die Preise weiter in die Höhe, was zu Engpässen in anderen Regionen führt, insbesondere in Afrika.

In Europa und Österreich besteht derzeit kein unmittelbarer physischer Mangel an Dünger, jedoch stellen steigende Preise, Kosten und Beschaffungsrisiken eine wachsende Herausforderung dar. Landwirte, die jetzt oder im Herbst Dünger nachkaufen müssen, werden mit deutlich höheren Kosten rechnen müssen. Bauernvertreter warnen davor, dass es in der nächsten Saison zu ernsthaften Engpässen kommen könnte.

Obwohl die europäische Düngerproduktion relativ hoch ist und im vierten Quartal 2025 große Importmengen erwartet werden, ist der Zeitpunkt des Preisanstiegs für heimische Betriebe ungünstig, da er mit der Frühjahrsanbau- und Düngezeit zusammenfällt. Die Landwirtschaftskammer Oberösterreich schätzt die Mehrkosten für eine typische Fruchtfolge seit Beginn der aktuellen Krise auf durchschnittlich 150 Euro pro Hektar, wobei zwei Drittel davon auf höhere Düngerkosten und ein Drittel auf Diesel entfallen.

Bei Kulturen wie Weizen und Mais können die Kosten sogar bis zu 180 Euro pro Hektar betragen. Das Düngemittelwerk Agrofert in Linz sichert zwar die Versorgung in Österreich weitgehend, doch Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger warnt vor Alarmglocken für die nächste Saison. Die Verknappung von Dünger auf den Weltmärkten führt zu Preisspitzen und erhöht das Risiko von Ertragseinbußen. Besonders betroffen sind Kulturen, die stark auf Stickstoffdüngung angewiesen sind, wie Weizen und Mais.

Auch bei Raps, Zuckerrüben, Kartoffeln, Gemüse und Futterpflanzen sind Preiserhöhungen zu erwarten. Darüber hinaus steigen die Kosten für Diesel, was die Bodenbearbeitung, Ernte und Transporte verteuert. Ein Spargelbauer aus Niederösterreich rechnet mit Mehrkosten von rund 10.000 Euro allein aufgrund steigender Dieselpreise. Obwohl sich die heimischen Landwirte derzeit keine Sorgen wegen Treibstoffengpässen machen, da viele über eigene Hoftankstellen verfügen, könnten sich die Situation in Zukunft ändern.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) warnt davor, dass die geringere Verfügbarkeit von Düngemitteln die Produktion von Grundnahrungsmitteln wie Reis in den nächsten sechs bis neun Monaten erheblich beeinträchtigen könnte. Langfristig drohen sogar Engpässe bei bestimmten Düngemitteln, insbesondere ab 2027. Die Situation erfordert daher eine sorgfältige Planung und Anpassung der Anbaustrategien, um die Auswirkungen der steigenden Kosten und potenziellen Engpässe zu minimieren





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