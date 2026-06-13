Duffy in Wales gesichtet: Sängerin nach traumatischer Entführung wieder in der Öffentlichkeit

Die walisische Sängerin Duffy, die nach einer öffentlich gemachten Entführung und Vergewaltigung 2020 aus der Öffentlichkeit verschwand, wurde in einem lokalen Café in ihrer Heimat gesichtet. Die Begegnung löste Freude und Nostalgie unter ihren Fans aus und deutet auf einen vorsichtigen Schritt zurück in ein normales Leben hin.

Die walisische Sängerin Duffy , bekannt durch ihre Hits "Mercy" und "Warwick Avenue", wurde nach längerer öffentlicher Abwesenheit in einem Café in ihrer Heimat Wales gesichtet.

Das Café Caffi Largo teilte ein Foto der Künstlerin, die nach ihrer traumatischen Entführungserfahrung 2020 nur noch selten in der Öffentlichkeit auftrat. Die Sichtung löste große Freude und eine Welle der Erinnerungen unter ihren Fans aus, die sich in den sozialen Medien zu Wort meldeten. Duffy hatte 2020 öffentlich gemacht, dass sie vergewaltigt, unter Drogen gesetzt und tagelang festgehalten worden war, was zu ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit führte.

Nach fast zehn Jahren des Kampfes um ihre psychische Gesundheit deutet die Begegnung in dem Café darauf hin, dass sie langsam wieder am Leben teilnimmt, was ihre Anhänger sehr begrüßen. Die Posts des Cafés betonten die Unterstützung lokaler Talente und lösten Erinnerungen an frühere, weniger berühmte Tage der Sängerin aus





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