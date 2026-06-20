Dua Lipa heiratet in einem atemberaubenden Chanel-Kleid

Die britische Sängerin Dua Lipa hat sich in einem Haute-Couture-Kleid von Chanel getraut. Das Kleid war ein echter Wow-Effekt und wurde von mehreren Kunsthandwerksbetrieben gefertigt.

Die britische Sängerin Dua Lipa hat sich in einem atemberaubenden Haute-Couture-Kleid von Chanel getraut. Das Kleid, das speziell für eine Freundin des Modehauses entworfen wurde, war ein echter Wow-Effekt.

Der tiefe Rückenausschnitt und die lange Schleppe, die mit Federn besetzt war, sorgten für einen unvergleichlichen Anblick. Dua Lipa trug dazu einen Kopfschmuck mit Federn und einen mit Kristallen bestickten Schleier. Das Kleid wurde in den legendären Chanel-Ateliers an der Rue Cambon 31 in Paris gefertigt. Für die aufwendigen Verzierungen arbeiteten mehrere Kunsthandwerksbetriebe zusammen.

Atelier Montex brachte rund 480.000 Perlen per Hand auf, während Lesage für die detailreichen Schmuckelemente sorgte. Die zwei Meter lange Schleppe wurde von Lemarié mit 25.000 Federn geschmückt. Der sechs Meter lange Tüllschleier war ein Kunstwerk für sich: Er wurde mit Perlen, Federn und Organza-Applikationen von Hand bestickt. Kombiniert hat Dua Lipa dazu weiße Satinpumps von Massaro.

Ihr Ehemann Callum Turner erschien im maßgeschneiderten Anzug von Louis Vuitton. Die Hochzeit fand auf Sizilien statt, einem Ort, der für seine romantische Atmosphäre bekannt ist. Die britische Sängerin und ihr Ehemann haben sicherlich einen unvergleichlichen Tag erlebt





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