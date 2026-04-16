DTM-Saisonstart in Spielberg: Neuer Reifen und spannende Duelle erwartet

Die DTM feiert in der Steiermark ihre Premiere als Austragungsort für den Saisonauftakt. Der Red Bull Ring in Spielberg bildet am 25. und 26. April die Bühne für den Beginn einer neuen Meisterschaftsrunde, die nach dem dramatischen Finale 2025 mit zahlreichen Veränderungen aufwartet. Der amtierende Champion Ayhancan Güven hat die DTM verlassen und sich der Formel E zugewandt, während Vizemeister Lucas Auer mit einem neuen Team und Fahrzeug in die Saison startet. Ein zentrales Thema wird der neue Einheitsreifen von Pirelli sein, der von allen Teams adaptiert werden muss und entscheidend für den Erfolg sein könnte.

Zum allerersten Mal in der bewegten Geschichte der Deutschen Tourenwagen Masters ( DTM ) fällt der Startschuss für die neue Saison in der malerischen Steiermark. Am 25. und 26. April versammelt sich die Elite des Tourenwagensports auf dem anspruchsvollen Red Bull Ring in Spielberg , um nach dem hochdramatischen Finale der Saison 2025 wieder um wertvolle Meisterschaftspunkte zu kämpfen.

Seit der Titelentscheidung, die erst im letzten Rennen der vergangenen Saison durch ein kontroverses Manöver von Ayhancan Güven besiegelt wurde, hat sich in der DTM einiges getan und die Vorzeichen für die kommende Spielzeit stehen auf Neuanfang und frischen Wind. Der frischgebackene Champion Güven hat nach seinem Triumph den Sprung in die Formel E gewagt und bestreitet parallel dazu auch noch prestigeträchtige Langstreckenrennen. Diese Entscheidung des amtierenden Meisters eröffnet neue Perspektiven und Möglichkeiten für die Konkurrenz, die nun die Chance hat, die Krone zu erobern.

Im Gegensatz zu Güven bleibt Vizemeister Lucas Auer der DTM treu und blickt voller Vorfreude auf den bevorstehenden Auftakt. Der erfahrene Tiroler, der im letzten Jahr eine emotionale Achterbahnfahrt erlebte, betonte nach einer intensiven Vorbereitung: 'Es war ein brutales Jahr für mich, aber ich habe mich gut vorbereitet auf die kommende Saison.' Auer wird in diesem Jahr einen königsblauen Mercedes-AMG GT3 Evo pilotieren, ein Fahrzeug, das ihm neue Chancen eröffnen soll. Bereits bei den ersten Testfahrten deutete der 31-Jährige sein Potenzial an und sicherte sich die viertschnellste Zeit unter insgesamt 21 Fahrern. 'Es wird vor allem am Anfang der Saison darauf ankommen, den Reifen zu verstehen. Wer den am schnellsten beherrscht, wird schnell sein', analysierte Auer mit Blick auf die größte technische Neuerung der Saison.

Dieser Reifen, von dem er spricht, ist der neue Einheitsreifen, der von Pirelli speziell für die hohen Anforderungen der DTM entwickelt wurde. Er wird in dieser Saison verpflichtend von allen Teams eingesetzt und könnte sich als entscheidender Faktor für den Erfolg herausstellen. Wer sich am schnellsten an die neuen Gummis gewöhnt, wird einen klaren Vorteil haben.

Auch der DTM-Champion von 2023, Thomas Preining aus Linz, ist von der neuen Reifenregelung und dem Saisonstart in Spielberg überzeugt. Der 27-jährige Porsche-Pilot erreichte bei den ersten Testfahrten für die neue Saison die drittschnellste Zeit und zeigte sich 'recht zufrieden mit dem Fortschritt. Es läuft alles nach Plan.' Preining sieht den Red Bull Ring als 'optimales Pflaster für den Auftakt', da die Strecke ausreichend Überholmöglichkeiten biete und somit spannende Zweikämpfe auf höchstem Niveau garantiert.

Die DTM-Fans dürfen sich also auf eine Saison voller packender Rennen, neuer Gesichter und unerwarteter Wendepunkte freuen. Die Vorfreude auf den Saisonstart in Spielberg ist groß, und die neue Ära der DTM verspricht, genauso fesselnd zu werden wie das dramatische Finale des Vorjahres. Die Kombination aus neuen Regeln, neuen Herausforderungen und bekannten Protagonisten garantiert eine spannende und ereignisreiche Saison, die die Fans weltweit in ihren Bann ziehen wird. Die strategische Bedeutung des neuen Reifens und die Fähigkeit der Fahrer und Teams, sich schnell anzupassen, werden zweifellos den Verlauf der Meisterschaft maßgeblich beeinflussen und für zahlreiche Überraschungen sorgen





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