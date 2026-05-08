DSDS verlängert um eine weitere Staffel: Jury-Trio bleibt erhalten

RTL hat bekannt gegeben, dass Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück auch 2027 die DSDS-Jury bilden werden. Die Castingshow geht in eine weitere Staffel und feiert 2027 ihr 25-jähriges Jubiläum.

Noch vor dem großen Finale am Samstag hat RTL verkündet, dass Dieter Bohlen , Bushido und Isi Glück auch nächstes Jahr die DSDS -Jury bilden. Die Castingshow geht am Samstag ins große Finale.

Fünf Kandidaten kämpfen um den Titel und das Preisgeld von 100.000 Euro. Doch schon jetzt steht fest, wie es danach weitergeht. RTL hat die Verlängerung der Castingshow um eine weitere Staffel bekannt gegeben – und dabei eine Überraschung präsentiert: Das aktuelle Juroren-Trio bleibt komplett erhalten. Damit ist das Trio eines der wenigen, das für mehr als eine Staffel zusammenbleibt.

Dieter Bohlen zeigt sich begeistert: Das ist einfach mega! DSDS geht im nächsten Jahr in eine weitere Staffel! Und das Jury-Dream-Team bleibt bestehen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit meinen wunderbaren Jurykollegen Isi und Anis.

Auch Isi Glück ist glücklich über die Entscheidung: Wow, was für eine tolle Nachricht! Ich freue mich sehr, dass ich weiter Mitglied der DSDS-Jury sein darf und wir weiter in dieser bewährten Konstellation begabte Talente suchen können. Bushido schließt sich an: Coole Sache! Wir drei DSDS-Juroren sind inzwischen zu einem tollen Team zusammengewachsen.

Ich freue mich sehr auf eine Fortsetzung unseres Trios bei DSDS im nächsten Jahr! Besonders pikant: 2027 feiert DSDS sein 25-jähriges Jubiläum. Die erste Staffel flimmerte 2002 über die Bildschirme. Mit der bewährten Jury will RTL diesen Meilenstein gebührend feiern.

Die Entscheidung, das Juroren-Trio zu behalten, ist ein klares Signal an die Zuschauer. Die drei Juroren haben in dieser Staffel bewiesen, dass sie nicht nur eine starke Dynamik haben, sondern auch in der Lage sind, die Talente fair und kompetent zu bewerten. Die Fans dürfen sich also auf eine weitere spannende Staffel mit dem bewährten Team freuen.

Zudem wird die nächste Staffel mit Sicherheit einige Überraschungen bereithalten, da das Jubiläum sicherlich mit besonderen Formaten und Gästen gefeiert wird. Die Castingshow bleibt damit ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens und zeigt, dass sie auch nach 25 Jahren noch immer relevant ist





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