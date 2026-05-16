DSDS-Kandidatin Emilia Waanders voller Begeisterung über Treffen mit Paco Simic und Noemi Stefaniak

Journalistin Emilia Waanders hat über ihr privates Treffen mit DSDS-Star Paco Simic und Freundin Noemi Stefaniak berichtet. Sie zeigte sich begeistert über die Offenheit, Körperlichkeit und gute Energie der beiden.

Bei "Vorarlberg LIVE" sprechen Emilia Waanders und Manuel Pertoll über DSDS -Star Paco Simic , Freundin Noemi und das Leben nach der RTL-Show. Journalistin Emilia Waanders sprach gemeinsam mit Manuel über ihr privates Treffen mit DSDS -Finalist Paco Simic und dessen Freundin Noemi Stefaniak .

Sie besuchten eine Homestory in Lochau und zeigten sich nach dem Treffen vor allem von der Offenheit der beiden überrascht. Obwohl Emilia Paco bereits flüchtig aus Vorarlberg kannte, hatte sie ihn aber nur jetzt abseits der Kameras kennengelernt.

"Die beiden waren total offen, herzlich und bodenständig", erzählte Emilia im Gespräch mit Manuel. Neben der großen Liebe nach der RTL-Show sprachen Emilia und Manuel auch über den Menschen hinter dem öffentlichen Hype. Emilia stellte fest, dass Paco und Noemi bei einer Homestory in Vorarlberg eine positive und lockere Stimmung gewirkt haben, während im Fernsehen oft emotionale oder traurige Szenen gezeigt wurden. Paco selbst sei für Emilia überraschend gelassen mit seiner neuen Bekanntheit umgegangen.

Hasskommentare würden ihn kaum stören, er konzentrierte sich lieber auf jene Menschen, die ihn unterstützen. Bestehendenfalls könnte sich das Paar ein gemeinsames Leben in einer Großstadt vorstellen, wobei Paco weiterhin voll auf Musik setzen möchte. Noemi fühle sich mittlerweile sehr wohl in Vorarlberg, vor allem aufgrund Pacos Familie und der Natur, aber eine größere Stadt wäre wohl für ihre musikalischen Ziele sinnvoller.

Als besonders spannend fand Emilia, dass Paco und Noemi im Fernsehen teilweise anders gewirkt hätten als im echten Leben. Während bei DSDS oft emotionale oder traurige Szenen gezeigt wurden, habe beim Treffen in Vorarlberg vor allem eine positive und lockere Stimmung geherrscht





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