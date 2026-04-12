DSDS-Kandidat Abii: Eine Stimme, die berührt – und eine Lebensgeschichte, die bewegt

Abii, ein Kandidat bei 'Deutschland sucht den Superstar', berührt nicht nur mit seiner Stimme, sondern auch mit seiner bewegenden Lebensgeschichte. Als Jugendlicher aus Afghanistan geflohen, kämpft er für seine Familie und eine bessere Zukunft.

Es sind nicht nur seine Töne, die das Publikum berühren; es ist die gesamte Lebensgeschichte, die unter die Haut geht. Bei 'Deutschland sucht den Superstar' ( DSDS ) erobert Kandidat Abii nicht nur mit seiner Stimme die Herzen, sondern auch mit seinem bewegenden Schicksal. Der 24-Jährige, der heute auf der großen Bühne steht, hat einen Weg hinter sich, der von Flucht, Verlust und unerschütterlichem Familie nsinn geprägt ist.

Seine Geschichte ist ein eindringliches Beispiel für Mut, Widerstandskraft und die unbändige Hoffnung auf eine bessere Zukunft.\Im Jahr 2015, im Alter von gerade einmal 15 Jahren, musste Abii aus seiner Heimat Afghanistan fliehen. Allein und ohne seine Familie, floh er vor den Kriegswirren und der Gewalt, die sein Leben bedrohten. Er ließ alles zurück – seine Eltern, seine Geschwister, seine Freunde und sein Zuhause. Die Flucht nach Deutschland war ein Akt der Verzweiflung, ein Sprung ins Ungewisse. 'Ich musste mein Zuhause von einem Tag auf den anderen verlassen', erinnert er sich. 'Man versteht in dem Moment gar nicht, was passiert. Man funktioniert einfach.' Erst im Laufe der Zeit wurde ihm die Tragweite dieses Abschieds bewusst: der Verlust der vertrauten Umgebung, die Sorge um seine Familie und die Ungewissheit, ob es jemals ein Wiedersehen geben wird. Seitdem hat er seine Eltern und drei Geschwister nie wieder persönlich gesehen. Der Kontakt beschränkt sich auf sporadische Nachrichten über WhatsApp, eine Verbindung, die von Sehnsucht und der Angst vor dem Unbekannten geprägt ist.\In Deutschland fand Abii in einer Pflegefamilie ein neues Zuhause. Doch die Trennung von seiner Familie wiegt schwer. Eine Rückkehr nach Afghanistan ist aufgrund der unsicheren Lage und der Gefahr, das Land nicht wieder verlassen zu dürfen, ausgeschlossen. Auch eine Familienzusammenführung in Deutschland gestaltet sich schwierig. Doch Abii gibt die Hoffnung nicht auf. Sein größter Traum ist es, seine Familie wieder in die Arme schließen zu können und ihnen ein sicheres Leben zu ermöglichen. 'Wenn ich DSDS gewinnen würde, könnte ich vielleicht meine Familie nachholen', sagt er. Besonders seine Schwestern liegen ihm am Herzen: 'Für sie ist die Lage dort besonders schwer.' Die Teilnahme an DSDS ist für ihn mehr als nur ein musikalischer Wettbewerb. Es ist eine Plattform, um seine Geschichte zu erzählen, seine Gefühle auszudrücken und seine Sehnsucht nach seiner Familie zu teilen. Als er seine Geschichte vor der Jury und dem Publikum enthüllte, herrschte im Studio andächtige Stille. Er sang nicht nur, er teilte sein Leben, seine Träume und seine Hoffnungen. Erinnerungen wurden wach, Emotionen brachen sich Bahn, und genau das erreichte er: tiefe, echte Gefühle, die das Publikum und die Jury gleichermaßen berührten. Sein Weg bei DSDS geht weiter – er schafft es in die Top 25. Unabhängig vom Ausgang des Wettbewerbs steht für ihn eines fest: Er kämpft für seine Familie, für eine Zukunft voller Hoffnung und für die Chance, seine Liebsten eines Tages wieder in die Arme schließen zu können. Seine Geschichte ist ein Zeugnis von Stärke und Entschlossenheit, ein Beweis dafür, dass die Liebe zur Familie selbst die größten Hindernisse überwinden kann





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