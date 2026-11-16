Druck auf Nvidia-Vorstand: Jensen Huangs Comeback und Export-Prüfung

Silicon Valley fordert Jensen Huangs Rückkehr nach Nvidia-Affäre. Finanzminister Scott Bessent prüft parallely Exportverstöße und Compliance des Chip-Riesen.

Der ehemaligen Nvidia -Chef Jensen Huang steht vor einem potenziellen beruflichen Comeback, nachdem Verbündete aus der Technologiebranche massiv Druck auf den Verwaltungsrat ausgeübt haben. Laut einem Bericht der Financial Times vom Sonntagabend arbeiten Insider an einer Rückkehr Huangs an die Spitze des Chipkonzerns, während gleichzeitig unabhängige Untersuchungen sein Verhalten und die Unternehmenskultur prüfen.

Kampagne für Huangs Rückkehr zum CEO

Mehr als 150.000 Personen, darunter prominente Unternehmer wie Elon Musk und Tim Sweeney von Epic Games, haben einen offenen Brief unterschrieben, der die Wiederernennung von Jensen Huang zum CEO fordert. Unter den Unterstützern befinden sich rund 7.500 Beschäftigte von Nvidia, was 18 Prozent der gesamten Belegschaft des Unternehmens entspricht. Die Organisatoren der Kampagne, zu denen auch Uber-Gründer Travis Kalanick zählt, betonen, dass sie unabhängig von Nvidia und Huang agieren und ein faires Verfahren statt einer öffentlichen Verurteilung fordern.

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Huang hatte am Donnerstag als Chief Executive Officer zurückgetreten, nachdem die New York Times über Beziehungen zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin sowie zu einer Nvidia-Mitarbeiterin berichtet hatte. Die Aktien des Unternehmens waren daraufhin stark eingebrochen. Unterstützer haben zudem die Bildung einer strategischen Gruppe, des sogenannten War Rooms, mit Führungskräften aus der Tech-Branche angekündigt, um sich für Huangs Rückkehr einzusetzen und auch im Weißen Haus Unterstützung zu mobilisieren. Die Financial Times zitiert Insider, wonach Huang mit Vertrauten bereits über eine mögliche Rückkehr gesprochen hat.

Finanzminister Bessent prüft Exportverstöße

US-Finanzminister Scott Bessent hat die Untersuchung von Nvidia verschärft und den Vorstand aufgefordert, binnen der nächsten zehn Tage Antworten zu liefern. Bessent konzentriert sich dabei primär auf die Einhaltung der US-Exportbeschränkungen statt auf die privaten Affären von Jensen Huang. Er erklärte im Interview mit Fox News, dass die Frage, ob Alice Huang für die chinesische Regierung gearbeitet habe, sekundär sei. Stattdessen gelte es zu klären, ob bei Nvidia eine Kultur der Einhaltung der Exportregeln herrsche.

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Bessent kritisierte scharf, dass Nvidia möglicherweise Scheinfirmen genutzt habe, um Beschränkungen für den Verkauf leistungsstarker Grafikchips an China zu umgehen. Der Minister wies darauf hin, dass Nvidia im Jahr 2024 mehr als 20 Prozent seines weltweiten Umsatzes in Singapur erzielt habe, während dort lediglich ein Prozent der verkauften Chips verblieben seien. Diese Diskrepanz führt zu der Befürchtung, dass die Hardware illegal an chinesische Kunden weitergeleitet wurde, was einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Handelsregulierung darstellen würde.

Behördliche Ermittlungen in Singapur

Die rechtlichen und regulatorischen Probleme sind komplex, da die Ermittlungen der Behörden in Singapur seit Februar 2025 gegen das Unternehmen Megaspeed laufen. Megaspeed war dafür verantwortlich gemacht worden, Hochleistungschips von Nvidia illegal nach China zu exportieren. Alice Huang, die trotz des gleichen Nachnamens nicht mit Jensen Huang verwandt ist, war früher Direktorin von Megaspeed. Die Behauptung der Affäre zwischen Jensen Huang und Alice Huang hat daher auch direkte Implikationen für die Compliance-Prüfung des gesamten Lieferkettennetzwerks.

Finanzminister Bessent hatte bereits am Freitag Handelsminister Howard Lutnick für seine Kritik, die Firma Megaspeed aus Singapur nicht auf eine Schwarze Liste gesetzt zu haben, kritisiert. Er betonte, dass Nvidia als wichtiger Innovator zwar großartig sei, dies aber nicht von den strikten Compliance-Verpflichtungen entbinde. Die US-Regierung hat den Export der leistungsstärksten Nvidia-Chips nach China untersagt, um die technologische Konkurrenz durch Peking einzudämmen. Der Verwaltungsrat von Nvidia führt derzeit eine unabhängige Prüfung des Verhaltens durch, während die politische und wirtschaftliche Aufmerksamkeit auf die Zukunft des Unternehmens und möglicher Führungskräftewechsel gerichtet bleibt.