Drohnenangriff auf Lager für abgebrannte Brennelemente in Tschernobyl-Sperrzone

Ein russischer Drohnenangriff hat nach ukrainischen Angaben ein Gebäude des zentralen Lagers für abgebrannte Brennelemente in der Sperrzone um das AKW Tschernobyl getroffen. Die IAEA zeigt sich besorgt, Selenskyj spricht von gezieltem Angriff auf nukleare Infrastruktur.

Russland hat mit einem Drohnenangriff nach ukrainischen Angaben ein Gebäude des zentralen Lagers für abgebrannte Brennelemente in der Sperrzone um das stillgelegte Atomkraftwerk Tschernobyl getroffen.

Das teilte der ukrainische Staatskonzern Energoatom in der Nacht zum Sonntag mit. Demnach wurde das Gebäude für die Annahme von Behältern teilweise zerstört. Wichtig ist, dass zum Zeitpunkt des Angriffs kein abgebrannter Kernbrennstoff in dem betroffenen Gebäude gelagert wurde. Die Strahlenwerte in der Umgebung lägen innerhalb der festgelegten Grenzwerte, hieß es weiter.

Ein Feuer, das sich auf einer Fläche von etwa 40 Quadratmetern ausgebreitet hatte, konnte gelöscht werden. Das zentrale Lager in der Tschernobyl-Sperrzone dient der langfristigen Lagerung von abgebrannten Brennelementen aus anderen ukrainischen Kernkraftwerken. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) erklärte, sie sei von der ukrainischen Seite über die erheblichen Schäden an dem Gebäude informiert worden. Betroffen seien die Fassade, Fenster und Türen.

Auch benachbarte Gebäude wurden durch die Druckwelle der Explosion beschädigt. Ein IAEA-Team werde die Anlage in Kürze besuchen, um die Auswirkungen des Angriffs zu begutachten. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi bezeichnete den Vorfall auf der Plattform X als äußerst besorgniserregend, da er sich in einer Liegenschaft ereignet habe, in der große Mengen an Kernmaterial gelagert würden - nur wenige Meter vom angegriffenen Gebäude entfernt.

Grossi betonte, Angriffe auf kerntechnische Anlagen seien völlig inakzeptabel und verletzten direkt zentrale Grundsätze der nuklearen Sicherheit in bewaffneten Konflikten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland vor, das Lager in der Tschernobyl-Zone gezielt angegriffen zu haben. Bei Telegram nannte er es einen außerordentlich hinterhältigen russischen Angriff. Er kündigte an, die zuständigen Ministerien und Dienste würden die Partner Kiews über den Vorfall informieren.

Der Vorfall ereignet sich kurz vor einem wichtigen Ukraine-Treffen in London, bei dem Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer mit Selenskyj zusammenkommen. Selenskyj betonte, Russland habe absichtlich genau diese Anlage der nuklearen Infrastruktur getroffen. Zwar gebe es keine Überschreitung der Grenzwerte für die Strahlung, aber eine Überschreitung der ohnehin schon himmelhohen russischen Unverschämtheit. Er forderte die Weltgemeinschaft zum Durchgreifen gegen Russland auf.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha bezeichnete das Vorgehen als systematische, absichtliche und inakzeptable nukleare Erpressung und Gefährdung der nuklearen Sicherheit. Die ganze Welt müsse dieses Vorgehen verurteilen und den Druck auf den Aggressor erhöhen. Gleichzeitig gab Selenskyj bekannt, dass Russland in derselben Nacht auch andere zivile Objekte in 13 Regionen der Ukraine angegriffen habe. In der vergangenen Woche habeRussland 88 Raketen und Marschflugkörper, über 3.250 Kampfdrohnen und etwa 1.800 Gleitbomben gegen die Ukraine eingesetzt





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