Drohnenangriff auf Lager für abgebrannte Brennelemente bei Tschernobyl

Russland hat nach ukrainischen Angaben ein Gebäude des zentralen Lagers für abgebrannte Brennelemente in der Sperrzone des stillgelegten Atomkraftwerks Tschernobyl mit einer Drohne getroffen. Der Angriff verursachte erhebliche Schäden, ein Feuer brach aus, konnte aber gelöscht werden. Laut Energoatom war kein aktiver Brennstoff betroffen und die Strahlenwerte blieben innerhalb der Grenzwerte. Die IAEA verurteilte den Angriff scharf und kündigte eine Inspektion an. Selenskyj sprach von einem hinterhältigen Angriff Russlands, der auch bei einem internationalen Treffen in London zur Sprache kommen wird.

Russland hat nach ukrainischen Angaben mit einem Drohnenangriff ein Gebäude des zentralen Lagers für abgebrannte Brennelemente in der Sperrzone des stillgelegten Atomkraftwerk s Tschernobyl getroffen. Der ukrainische Staatskonzern Energoatom teilte mit, das Gebäude für die Annahme von Behältern sei in der Nacht zum Sonntag teilweise zerstört worden.

Es sei jedoch kein abgebrannter Kernbrennstoff gelagert worden. Die Strahlenwerte lägen innerhalb der festgelegten Grenzwerte. Ein Feuer auf einer Fläche von 40 Quadratmetern sei gelöscht worden. In dem zentralen Lager werden abgebrannte Brennelemente aus anderen ukrainischen Kernkraftwerken langfristig gelagert.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) wurde von ukrainischer Seite über die erheblichen Schäden an dem Gebäude informiert. Betroffen seien Fassade, Fenster und Türen. Auch benachbarte Gebäude seien durch die Druckwelle in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein IAEA-Team werde die Anlage bald besuchen, um die Auswirkungen zu begutachten.

IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi erklärte, der Vorfall sei äußerst besorgniserregend, da er sich in einer Liegenschaft ereignet habe, wo große Mengen an Kernmaterial gelagert seien - nur wenige Meter vom angegriffenen Gebäude entfernt. Angriffe auf kerntechnische Anlagen seien völlig inakzeptabel und verstießen direkt gegen zentrale Grundsätze der nuklearen Sicherheit während eines militärischen Konflikts. Im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine kam es bereits mehrfach zu Zwischenfällen an Kernkraftwerken. Besonders betroffen ist das von Russland besetzte AKW Saporischschja.

Russland wirft der Ukraine immer wieder vor, das Kraftwerk anzugreifen. Kiew fordert von Moskau die Rückgabe dieses größten europäischen Kernkraftwerks. Auch in der Tschernobyl-Sperrzone kommt es immer wieder zu Angriffen. Am 26.

April 1986 war in der damaligen Sowjetrepublik Ukraine ein Test im AKW Tschernobyl außer Kontrolle geraten, ein Kernreaktor explodierte und es trat der größte anzunehmende Unfall (GAU) ein. Radioaktive Wolken breiteten sich bis nach Nord- und Westeuropa aus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland vor, das Lager in der Tschernobyl-Zone gezielt angegriffen zu haben. Es handle sich um einen außerordentlich hinterhältigen russischen Angriff.

Der Vorfall dürfte auch eine Rolle spielen bei einem neuen Ukraine-Treffen in London. Dort kommen am heutigen Sonntag Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer mit Selenskyj zusammen





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