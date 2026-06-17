Drohnenangriff auf Bus in Brjansk tötet Frau und verletzt Kinder

Ein Drohnenangriff auf einen Reisebus mit einer belarussischen Jugendfußballmannschaft in der russischen Grenzregion Brjansk hat eine Tote und mehrere Verletzte gefordert. Der Vorfall eskaliert die Kriegspropaganda und lenkt Aufmerksamkeit auf zivile Opfer beider Seiten im Ukraine-Konflikt.

Bei einem Drohnenangriff auf einen Reisebus in der westrussischen Region Brjansk ist nach offiziellen Angaben eine Frau getötet worden. Sieben Personen, darunter fünf Kinder , wurden ins Krankenhaus eingeliefert, wie das russische Gesundheitsministerium mitteilte.

In dem Bus befanden sich insgesamt 44 Personen, darunter 28 Kinder einer Fußballmannschaft aus dem belarussischen Gomel. Der Bus war auf dem Weg zum Badeort Gelendschik an der russischen Schwarzmeerküste. Die Region Brjansk liegt an der Grenze zur Ukraine. Das ukrainische Militär beschießt Fahrzeuge in der Region intensiv mit Drohnen, um den Nachschub russischer Invasionstruppen in der Ukraine zu behindern.

Allerdings haben ukrainische Drohnen dabei auch schon mehrfach zivile Opfer gefordert. Das Außenministerium in Minsk kündigte an, den Vorfall genau zu prüfen. Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sprach von einem Terrorangriff und warf der ukrainischen Führung vor, Jagd auf friedliche Bürger und insbesondere Kinder zu machen. Gleichzeitig wurden in dem seit mehr als vier Jahre andauernden Krieg nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF mehr als 3.400 Kinder in der Ukraine durch russische Angriffe verletzt oder getötet





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