Dank Wärmebildkamera der Feuerwehr Neumünster wurde eine 85-jährige Vermisste rasch gefunden. Der Einsatz im Industriegebiet verlief erfolgreich.

Am Montag, den 16. November, um 19:26 Uhr ging eine dringende Alarmierung bei der Berufsfeuerwehr Neumünster ein. Die Drohne ngruppe der Technischen Einsatzleitung wurde durch die Polizei angefordert, um nach einer vermissten 85-jährigen Frau zu suchen. Der Einsatzort war die ehemalige Kleingartenanlage Ostbahn in Neumünster, wo die Suche durch den Mangel an Übersichtlichkeit erschwert war.

Schnelle technische Ortung

Die Einsatzkräfte der Drohnengruppe stellten sich rasch auf die Gegebenheiten vor Ort ein. Nach dem Aufbau des Start- und Landebereichs wurde eine Drohne gestartet und flog in südliche Richtung direkt in das Brachenfelder Gehölz. Weniger als fünf Minuten nach Beginn der Maßnahmen vor Ort gelang der entscheidende Durchbruch. Die Wärmebildkamera der Drohne ortete die vermisste Person an einem Absperrzaun, der das Areal zum angrenzenden Industriepark begrenzte.

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Einsatztaktik und Personal

An der intensiven Suche waren insgesamt sieben Mitglieder der Drohnengruppe beteiligt. Um eine effiziente Abdeckung des schwierigen Geländes zu gewährleisten, kamen insgesamt drei Drohnen zum Einsatz. Die Technik der Wärmebildgebung erwies sich als entscheidender Faktor für den Erfolg der Operation. Durch den schnellen und gezielten Einsatz dieser Technologie konnte die Vermisste rasch aufgefunden werden, was die Grundlage für die weitere medizinische Versorgung bildete.

Verfassung der Fundperson

Als die Rettungskräfte die Stelle am Zaun erreichten, stellten sie fest, dass die 85-jährige Frau zwar bei Bewusstsein war, jedoch körperlich verletzt aufgefunden wurde. Die Umstände der Verletzung wurden nicht weiter spezifiziert, doch der Zustand erforderte sofortiges handlungsorientiertes Eingreifen. Die anwesenden Einsatzkräfte leisteten umgehend eine medizinische Erstversorgung vor Ort, um den Zustand der Patientin zu stabilisieren.

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Übergabe an den Rettungsdienst

Nach der Stabilisierung durch die Feuerwehr wurde die Patientin schnellstmöglich an den alarmierten Rettungsdienst übergeben. Dieser übernahm die Betreuung der Frau und versorgte sie weiter mit notwendiger medizinischer Aufmerksamkeit. Die nahtlose Übergabe zwischen den Rettungskräften der Feuerwehr und dem Notarztdienst ensured eine lückenlose Versorgungskette. Die Situation wurde dadurch schnell unter Kontrolle gebracht, wobei die Schnelligkeit der Drohnensuche entscheidend zur Verkürzung der Notfallzeit beitrug.

Relevanz für die öffentliche Sicherheit

Dieser Einsatz zeigt die operative Bedeutung moderner Drohnentechnologie bei der Personensuche in komplexem Gelände. Die Kombination aus menschlicher Expertise der Technischen Einsatzleitung und der präzisen Sensorik der Drohnen ermöglichte es, eine vulnerable Person innerhalb kürzester Zeit zu bergen. Die Berufsfeuerwehr Neumünster demonstrierte hiermit die effektive Vernetzung mit der Polizei und dem Rettungsdienst, was für die künftige Notfallplanung in ähnlichen Lagen ein wichtiges Signal setzt.