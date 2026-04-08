Drohende Schließung: Kult-Irish Pub Black Horse in Wels kämpft ums Überleben

Das beliebte Irish Pub Black Horse in Wels steht vor dem Aus. Eine fehlende Betriebsstättengenehmigung gefährdet den Fortbestand des Traditionslokals. Betreiber starten Online-Petition und Crowdfunding-Kampagne zur Rettung.

Am Rande der Schließung – Große Sorge um das Black Horse in Wels \Große Aufregung und Besorgnis herrschen in Wels : Dem traditionsreichen Irish Pub Black Horse droht die Schließung . Betreiber und Stammgäste sind gleichermaßen betroffen. Die Betreiber wandten sich mit einer dringenden Botschaft an ihre rund 3.000 Facebook-Follower. Die unerfreuliche Nachricht: Das Black Horse steht am Rande einer Schließung .

Als Ursache wird das Fehlen einer aktuellen Betriebsstättengenehmigung vom Gewerbeamt genannt. Die Inhaber des Lokals zeigen sich bestürzt und betonen, dass in dem Gebäude bereits seit 1890 ein Gasthaus betrieben wird. Sie verweisen auf die lange Tradition und die jahrelange Erfahrung im Gastgewerbe. Die Betreiber schildern die Situation als äußerst belastend. \Die Betreiber haben eine Online-Petition gestartet, um Unterstützung zu erhalten und die drohende Schließung abzuwenden. Die Petition richtet sich an die Stadtverwaltung und soll auf die Bedeutung des Black Horse für die lokale Gemeinschaft aufmerksam machen. Neben der Petition wurde auch eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, um finanzielle Mittel zu generieren. Die gesammelten Gelder sollen zur Deckung der Kosten für rechtliche Beratung und eventuelle Umbauten verwendet werden, die im Zusammenhang mit der Genehmigungsproblematik stehen. Die bisherige Spendenbereitschaft der Unterstützer ist beachtlich, über 4.000 Euro sind bereits zusammengekommen. Die Betreiber betonen, dass sie trotz der schwierigen Situation nicht aufgeben und weiterhin nach einer Lösung suchen, um das Black Horse zu erhalten. Zitat: Wie sich alle vorstellen können, sind wir aus allen Wolken gefallen. Sowohl bei 2027 bei der damaligen Gründung als auch bei der Neueröffnung vor sechs Jahren habe man alles getan, was einem aufgetragen worden sei. Und weiter: Wir versuchen jedoch, eine gangbare Lösung mit der Stadt zu finden, und geben noch nicht auf. Rechtliche Beratungen und etwaige Umbauten würden aber leider Geld kosten und seien alleine nicht zu stemmen.\Die Betreiber betonen die Bedeutung des Black Horse als Treffpunkt für die lokale Gemeinschaft und als Anziehungspunkt für Einheimische und Besucher. Das Lokal ist bekannt für seine gemütliche Atmosphäre, die Live-Musik-Veranstaltungen und die traditionellen irischen Spezialitäten. Die drohende Schließung würde nicht nur den Verlust eines beliebten Lokals bedeuten, sondern auch einen kulturellen Verlust für die Stadt. Das Team des Black Horse hofft auf die Unterstützung der Öffentlichkeit und der Stadtverwaltung, um die notwendigen Schritte zur Rettung des Lokals zu ermöglichen. Die Betreiber arbeiten intensiv daran, die erforderlichen Genehmigungen zu beschaffen und die offenen Fragen mit den Behörden zu klären. Sie sind zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden werden kann, um das Black Horse für die Zukunft zu erhalten. Die Unterstützung durch die lokale Bevölkerung und die vielen Stammgäste gibt ihnen die Kraft, weiterzukämpfen. Detaillierte Informationen zur Crowdfunding-Aktion und zur Online-Petition sind auf der Facebook-Seite des Black Horse und auf den entsprechenden Spendenplattformen zu finden. Die Betreiber bedanken sich herzlich bei allen Unterstützern und hoffen auf weitere Hilfe in dieser schwierigen Zeit. Alle Details zu der Aktion findet ma





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