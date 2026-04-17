Drohende Kerosinknappheit: Flugausfälle und steigende Ticketpreise im Sommer befürchtet

Der Luftfahrtverband IATA warnt vor drohenden Kerosinengpässen ab Ende Mai, die zu Flugausfällen und deutlich höheren Ticketpreisen führen könnten. Krisenszenarien werden bereits von Airlines geprüft.

Ab Ende Mai könnten Engpässe bei der Kerosinversorgung zu erheblichen Störungen im Flugverkehr führen, warnt der Branchenverband IATA. Die Billigfluglinie Wizz Air beklagt bereits kurzfristige Versorgungsprobleme an drei Flughäfen in Italien, was die Besorgnis über eine mögliche Sommerkrise in der Luftfahrt weiter verstärkt.

Der Mangel an Flugtreibstoff, dessen Importe zu einem großen Teil aus dem Nahen Osten stammen, stellt eine ernste Bedrohung dar, insbesondere angesichts beschädigter Öl-Anlagen in der Krisenregion. Der Luftverkehrsverband in Berlin schlägt Alarm und verweist auf die potenzielle Verknappung durch die unsichere Situation in der Straße von Hormus. Willie Walsh, Generaldirektor des Luftfahrtverbandes IATA, mahnte am Freitag eindringlich, dass Kerosinmangel infolge des Iran-Kriegs bereits ab Ende Mai zu Flugausfällen in Europa führen könnte. Er betonte die Notwendigkeit, nicht nur alternative Lieferwege zu sichern, sondern auch gut kommunizierte und koordinierte Pläne für eine mögliche Rationierung durch die Behörden zu entwickeln. Dies schließe auch Ausnahmeregelungen für Start- und Landerechte ein, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Der Branchenverband BDL unterstreicht die Dringlichkeit der Situation, da die Sommerreisesaison unmittelbar bevorsteht und das Tourismusökosystem stark auf den Luftverkehr angewiesen ist. Zwar prüfen die Airlines laut einer Umfrage der „Bild-Zeitung“ ihre Verbindungen und entwerfen Krisen-Szenarien, konkrete Absagen von Ferienflügen gab es bisher jedoch noch nicht. Ein Anstieg der Ticketpreise scheint jedoch unvermeidlich. Flüge in entferntere Regionen wie Südostasien oder Australien sind bereits jetzt deutlich teurer geworden, unter anderem aufgrund des kriegsbedingten Ausfalls wichtiger Luftdrehkreuze in den Arabischen Emiraten. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr erwartet generell deutlich höhere Kosten für Flugreisende. Er prognostiziert, dass steigende Ticketpreise die Nachfrage nach Flugdienstleistungen zurückgehen lassen werden, was wiederum zu einem geringeren Angebot und dem Entfall einzelner, unrentabler Flugverbindungen führen könnte. Die Lufthansa hat bereits einen ersten bedeutenden Schritt unternommen und beschleunigt durch die jüngsten heftigen Streiks ihres fliegenden Personals das Grounding der Regionaltochter Lufthansa Cityline. Dies nimmt 27 Maschinen aus dem Verkehr, was unweigerlich zu Lücken im Zulieferverkehr zu den Drehkreuzen Frankfurt und München führt und erhebliche operative und wirtschaftliche Schäden für das Unternehmen nach sich zieht, wie die streikende Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) prophezeit. Die Kerosin-Krise hat sich ursprünglich an asiatischen Flughäfen gezeigt, die bereits vor Wochen keine zusätzlichen Flüge mehr annehmen konnten. Ob und wann sich die Versorgungslage in Europa zuspitzt, hängt laut BDL maßgeblich von der Dauer des Iran-Kriegs ab. Selbst bei einem kurzfristigen Ende des Konflikts wird sich die Lage auf den Energiemärkten nur langsam entspannen. Die Preise für Kerosin haben sich seit Beginn des Krieges mehr als verdoppelt. Energieexperten zufolge sind am Persischen Golf mehr als 80 Öl-Anlagen teils schwer beschädigt, was dazu führt, dass voraussichtlich für längere Zeit 20 Prozent der globalen Öl-Kapazität nicht verfügbar sein werden. Diese Verknappung verschärft den Wettbewerb um die verbleibenden Mengen erheblich. Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt, dass Kerosin in Teilen Europas aufgrund der Lage in der Straße von Hormus in den kommenden Wochen knapp werden könnte. Mehrere europäische Länder könnten in den nächsten sechs Wochen mit einer beginnenden Kerosin-Knappheit konfrontiert sein, abhängig davon, wie viel der ausfallenden Lieferungen aus dem Nahen Osten durch andere Importe ersetzt werden können. Bislang kamen 75 Prozent der europäischen Kerosin-Nettoimporte aus dem Nahen Osten. Ersatz-Kerosin wird hauptsächlich aus den USA bezogen, kann jedoch nur etwa die Hälfte der ausfallenden Mengen kompensieren. Dies birgt die Gefahr niedriger Lagerbestände und eines angespannten Marktes mit weiter steigenden Preisen über den Sommer hinaus. Die EU-Kommission sieht derzeit keine Anzeichen für systemische Kraftstoffengpässe, die zu weitreichenden Flugausfällen führen würden, und beobachtet die Lage genau. Sollte die Situation in der Straße von Hormus anhalten, bereitet sich die EU auf koordinierte Maßnahmen vor. Eine Studie von Energex Partners zeigt zudem, dass die Produktion von Flugzeugtreibstoff in Europa einschließlich Großbritannien von 2019 auf 2024 um ein Viertel geschrumpft ist, und auch in Deutschland wurden Kapazitäten zur Verarbeitung von Rohöl abgebaut, was zu einer erheblichen Abhängigkeit von der Produktion auf der arabischen Halbinsel geführt hat





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