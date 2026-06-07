Drogen-Flucht im Walgau endet mit frontalem Zusammenstoß in Frastanz

Eine unter Drogeneinfluss stehende Autofahrerin ohne Führerschein flüchtete vor der Polizei und verursachte in Frastanz einen Frontalcrash mit einem entgegenkommenden Pkw. Fünf Personen wurden verletzt, alle konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen.

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd im Walgau endete am späten Samstagabend mit einem heftigen Frontalcrash in Frastanz. Eine 27-jährige Autofahrerin hatte sich einer Polizei kontrolle entzogen und raste mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr.

Die Frau stand unter dem Einfluss von Kokain und THC und besaß zudem keinen Führerschein. Gegen 23.10 Uhr versuchte eine Streife der Polizeiinspektion Bludenz den Pkw auf der L190 im Walgau zu stoppen. Die Lenkerin missachtete jedoch die Anhaltezeichen und gab Gas. Sie flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Frastanz.

Kurz darauf verloren die Beamten das Fahrzeug aus den Augen. Nur wenige Minuten später ging bei der Leitstelle die Meldung eines schweren Verkehrsunfalls am Kreisverkehr Bahnhofstraße ein. Dort war das flüchtige Auto direkt in die Einfahrt des Kreisels gerast - entgegen der Fahrtrichtung. Es kollidierte frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Golf.

In dem zweiten Fahrzeug saßen neben dem 32-jährigen Fahrer vier weitere Personen - eine Familie auf dem Heimweg. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Beschuldigte sowie zwei Insassen des Golf verletzt. Alle fünf Personen wurden umgehend ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Nach ambulanter Behandlung konnten sie das Krankenhaus jedoch am Sonntag wieder verlassen.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Beide Autos sind Totalschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit, Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung. Ein bei der Beschuldigten durchgeführter Speichelvortest ergab positive Werte auf THC und Kokain.

Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die 27-Jährige muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Zudem wird geprüft, ob sie die Kosten des Einsatzes und der Rettungskräfte tragen muss. Der Vorfall wirft erneut ein Schlaglicht auf die Gefahren von Drogen am Steuer. In Vorarlberg gab es in den letzten Monaten mehrere ähnliche Fälle. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, niemals unter Drogeneinfluss zu fahren.

Die Nichteinhaltung dieser Regel kann nicht nur das eigene Leben, sondern auch das von Unbeteiligten gefährden. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bludenz zu melden





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