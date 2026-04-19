Dritter Tag der Walrettung: Hoffnung und Skepsis vor Poel

Ein privates Rettungsteam kämpft am dritten Tag vor der Insel Poel darum, einen gestrandeten Buckelwal zurück ins offene Meer zu bringen. Tauchausrüstung wird vorbereitet, die DLRG unterstützt mit Booten, doch Experten äußern weiterhin Bedenken über mögliche Schäden durch Eingriffe. Die Lage des Wals wird als orientierungslos und geschwächt eingeschätzt.

Vor der Küste der Insel Poel gehen die aufwendigen Bemühungen zur Rettung eines gestrandeten Buckelwal s in die dritte Runde. Ein privat organisiertes Rettungsteam arbeitet unermüdlich daran, dem bedrohten Meeresriesen zu helfen und ihm eine Rückkehr in sein natürliches Habitat zu ermöglichen. Am Samstagmorgen waren Boote zwischen dem Hafen in Kirchdorf und einer eigens errichteten Arbeitsplattform auf dem Wasser im Einsatz.

Die Logistik war darauf ausgerichtet, dringend benötigte Tauchausrüstung zum Einsatzort zu transportieren, ein klares Zeichen für die Komplexität und den Ernst der Lage. Die zuständigen Behörden, wie die Wasserschutzpolizei, verfolgten die Entwicklungen aufmerksam, hielten sich aber bewusst auf Distanz. Ein Polizeiboot näherte sich dem Wal nur in respektvollem Abstand, um das Tier nicht zusätzlich zu stressen. Für den Fall der Notfallintervention stand ein Schlauchboot bereit, das im Bedarfsfall näher an den gestrandeten Giganten herangeführt werden könnte. Diese zurückhaltende Herangehensweise unterstreicht die sensible Natur der Operation und die Notwendigkeit, das Wohlergehen des Wals stets an erste Stelle zu setzen. Am Samstagvormittag präsentierte sich der Buckelwal den Beobachtern vor Ort vergleichsweise ruhig. Seine Anwesenheit war durch regelmäßige Wasserfontänen, Indikatoren für seine Atmung, erkennbar. Dies stand im Kontrast zum Vortag, an dem das Tier zeitweise deutlich aktiver war, mit kräftigen Schlägen seiner beeindruckenden Schwanz- und Brustflossen im Wasser rang und sich erkennbar unruhig hin und her drehte. Diese Schwankungen im Verhalten des Wals könnten auf seine geschwächte Verfassung oder auf äußere Reize zurückzuführen sein. Parallel zu den Arbeiten des privaten Rettungsteams war auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) vor Ort. Die Rettungsschwimmer waren bereits am Freitagabend mit einem größeren Kontingent nach Kirchdorf gereist, um im Bedarfsfall schnell und professionell unterstützen zu können. Konkrete Pläne für einen DLRG-Einsatz wurden zunächst nicht bekannt, doch am Samstagvormittag begann die Organisation damit, ihre Schlauchboote zu Wasser zu lassen, was auf eine mögliche Beteiligung an der direkten Rettungsaktion hindeutet. Die DLRG-Präsenz gibt zusätzliche Sicherheit und signalisiert die Solidarität verschiedener Organisationen im Angesicht dieser maritimen Notlage. Die private Rettungsinitiative selbst hielt sich bezüglich ihrer weiteren Vorgehensweise zunächst bedeckt. Janine Bahr-van Gemmert, die beteiligte Tierärztin und Leiterin eines Robbenzentrums auf Föhr, verwies wiederholt auf ein noch angesetztes Pressestatement. Der genaue Zeitpunkt und die Form dieses Statements blieben zunächst unklar, was Raum für Spekulationen ließ. Berichten zufolge sollen jedoch zunächst Schlickablagerungen im direkten Umfeld des Wals abgetragen werden, um seine Bewegungsfreiheit zu verbessern. Anschließend ist geplant, das Tier mithilfe von Luftkissen anzuheben und eine unter Pontons befestigte Plane unter seinen Körper zu schieben. Diese ausgeklügelte Methode soll es ermöglichen, den Wal weiter zu stabilisieren und potenziell ins tiefere Wasser zu befördern. Dennoch bleibt die Einschätzung vieler Fachleute weiterhin kritisch. Wissenschaftler, Vertreter von Behörden und Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen sind sich nach eingehender Prüfung weitgehend einig, dass der Wal in erster Linie Ruhe benötigt. Jegliche weiteren Eingriffe bergen das Risiko, dem Tier massive Schäden zuzufügen, die seine ohnehin schon fragile Verfassung weiter verschlechtern könnten. Der Buckelwal wird als stark geschwächt und orientierungslos eingestuft, mit einer geringen Aussicht auf eine erfolgreiche Rückkehr ins offene Meer. Diese Einschätzung stellt eine erhebliche Herausforderung für das engagierte Rettungsteam dar, das dennoch versucht, das Unmögliche möglich zu machen. Am Hafen von Kirchdorf hielten sich am Samstagmorgen nur wenige Schaulustige auf, obwohl einige von ihnen eine weite Anreise in Kauf genommen hatten, um das Geschehen zu verfolgen. Ein Besucher aus Hannover äußerte seine Faszination für die Entwicklung und seine Hoffnung auf einen Erfolg des Rettungsteams. Auch in der Nähe von Weitendorf-Hof hatten sich Menschen hinter Absperrungen versammelt, um einen besseren Blick auf den gestrandeten Wal zu erhaschen, der von dort aus besser sichtbar war als vom Hafen Kirchofer





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